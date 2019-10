The Voice of Germany: „Halt die Schnauze“ - befremdliche Szene zwischen Mark Forster und Sido

Rea Garvey rüffelt Kollegen

+ © dpa / André Kowalski The Voice of Germany - Aufregung um die Coaches bei den Blind Auditions. © dpa / André Kowalski

Bei The Voice of Germany verlässt Sido plötzlich die Bühne. Das gab es in der Casting-Show noch nie! Seine Coach-Kollegen und das Publikum staunen, was dann passiert.