The Taste (Sat.1): Das machen die Siegerinnen und Sieger der ersten neun Staffeln heute

Lisa Angermann aus Leipzig gewann Staffel 5 von „The Taste“. Nun startet die Jubiläumsstaffel der Sat.1-Kochshow. © Benedikt Müller/Sat.1

„The Taste“ startet in Staffel 10. Seit 2013 haben sich rund 270 Hobby- und Profi-Köchinnen und Köche bei der Sat.1-Kochshow beworben. Zeit für einen Rückblick: Lesen Sie hier, was die bisherigen neun Gewinnerinnen und Gewinner heute machen.

Fulda/München - Die professionelle Kochausbildung, ein eigener Bauernhof oder ein Restaurant: Das Preisgeld über 50.000 Euro wussten die Gewinnerinnen und Gewinnern der vergangenen Staffeln von „The Taste“ verschieden zu nutzen. Zum Beispiel kümmert sich Lars Fumic, Sieger von Staffel 8, heute um Luxusanwesen in der Schweiz und im Ausland. Nebenbei vermarktet er seine eigene Produktlinie unter dem Namen „jung & alt“ mit Gewürzen, Gin, Wein, Granola und vielem mehr.

fuldaerzeitung.de berichtet, was die bisherigen „The-Taste“-Gewinner heute machen

Bei „The Taste“ war unter anderem schon Maximilian von Bredow aus Fulda dabei. Bredow kochte sich 2019 bis ins Finale der Sat.1-Show. 2020 feierte dann Lea Stier Erfolge bei „The Taste“ - auch sie kommt aus Fulda. Wer bei „The Taste“ im Finale gewinnt, bekommt 50.000 Euro und darf ein eigenes Kochbuch veröffentlichen. Die Jubiläumsstaffel startet am Mittwoch, 21. September 2022, um 20.15 Uhr in Sat.1. Die letzte, neunte „The Taste“-Folge - das Finale der Jubiläumsstaffel - lauft am Mittwoch, 16. November.