„The Masked Singer“: Zuschauer sind genervt von ProSieben - doch Besserung ist wohl nicht in Sicht

Die zweite Maske ist gefallen. „The Masked Singer“ auf ProSieben beschäftigt die Fernsehzuschauer. Viele zeigen sich allerdings genervt vom neuen TV-Format.

Köln - „The Masked Singer“ erhitzt die Gemüter. Wer befindet sich unter den Kostümen, wer scheidet aus? Die Zuschauer verfolgen gespannt die neue Show auf ProSieben, die am Donnerstag das zweite Mal gezeigt wurde. Ein Punkt nervt die Fernsehzuschauer jedoch.

In der ersten Folge musste Lucy Diakovska (43) die Maske abnehmen, in der zweiten Sendung folgte Susan Sideropoulus (38). Die Reaktionen darauf fielen ganz unterschiedlich aus. Während Ruth Moschner (43) total entsetzt war, waren die Zuschauer eher sauer. Doch das war nicht der einzige Grund.

„The Masked Singer“: Zuschauer sind genervt

Ein weiterer Punkt ließ den Zuschauern keine Ruhe. Die ständigen und schier endlosen Werbeunterbrechungen machten einem das Verfolgen der Sendung nicht leicht. Ein User schrieb auf Twitter: „Gerade in der Werbepause das Bad geputzt, danach Wäsche gewaschen. Jetzt gerade die Weihnachtsgeschenke kaufen.“ Und ein anderer twitterte: „Sorry @ProSieben aber das geht doch langsam echt zu weit! Wie könnt ihr eine so tolle Show so zerstören durch soviel Werbung? Und dann wundert ihr euch wenn die Quoten sinken!!!“ Angefügt ein wütendes Emoji.

#themaskedsinger Gerade in der Werbepause das Bad geputzt, danach Wäsche gewaschen. Jetzt gerade die Weihnachtsgeschenke kaufen. — Der Kommentator (@kommentator) 4. Juli 2019

Sorry @ProSieben aber das geht doch langsam echt zu weit! Wie könnt ihr eine so tolle Show so zerstören durch soviel Werbung? Und dann wundert ihr euch wenn die Quoten sinken!!! #TheMaskedSinger #maskedsinger — jsFl (@Jannick01S) 4. Juli 2019

Dass es Druck zu einer Änderung gibt, ist aber zu bezweifeln. Denn die Quote machte die Verantwortlichen offensichtlich mehr als glücklich. „Wir tanzen.“, teilte der Sender über seinen Twitter-Account mit. Denn in der Zielgruppe (14-49 Jahre) erreichte „The Masked Singer“ einen Marktanteil von 24,6 Prozent.

„The Masked Singer“: ProSieben verrät Details

Wir tanzen. The #MaskedSinger steigert sich auf unglaubliche 24,6 Prozent Marktanteil (14-49). Danke fürs Einschalten. Und Glückwunsch an das @EndemolShineGer-Team und das @ProSieben-Team. — ProSieben (@ProSieben) 5. Juli 2019

Das war aber nicht das einzige, was ProSieben den Usern mitteilte. Über Twitter verriet der Sender, dass nur acht Leute wissen, wer unter den Kostümen steckt. Der Zuständige für den ProSieben-Twitter-Account ist genauso wenig im Bilde wie die Teilnehmer. Niemand weiß also, wer sein Gegner ist. Moderator Matthias Opdenhövel (48) hingegen ist eingeweiht. Er kennt die maskierten Sänger.

Zum Verständnis, der Mann, der hier ohne Maske twittern, weiß nicht, wer hinter den Masken steckt. So kann der Twitter-Praktikant nichts verraten. Insgesamt kennen nur acht Menschen alle Masken. #MaskedSinger — ProSieben (@ProSieben) 4. Juli 2019

Schon jetzt wird fleißig weiter diskutiert, wer sich unter den Kostümen des Astronauten, des Engels oder des Panthers versteckt. Mindestens bis nächsten Donnerstag müssen sich die Fans gedulden. Dann wird die nächste Maske fallen.