Die ProSieben-Show „The Masked Singer“ macht es spannend. Welche Promis stecken hinter den Masken? Zumindest für das Eichhörnchen gibt es nun einen starken Verdacht...

Update 23.13 Uhr: Das Eichhörchen ist tatsächlich enttarnt. Es ist Marcus Schenkenberg, ein schwedisches Topmodel niederländischer Herkunft. Er lebt in den USA und besitzt auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Bekannt wurde er 1991 durch die Jeans-Kampagne für Calvin Klein. Alle weiteren Spekulationen in diesem Artikel sind damit hinfällig. Obwohl tatsächlich einiges auf etwa David Hasselhoff hingedeutet hatte.

„The Masked Singer“: Eichhörnchen enttarnt? Ein Hinweis dürfte jeden Zweifel beseitigen

Das Eichhörnchen schlägt sich bis jetzt ganz gut - auch wenn es in der dritten Folge von „The Masked Singer“ nicht ganz so positiv aufgefallen ist: Da waren wohl einige schiefe Töne dabei. Gehen musste es jedoch nicht - stattdessen musste der Kakadu die Maske fallen lassen und Heinz Hoenig wurde enttarnt. Doch wer steckt hinter der Eichhörnchen-Maske? Das Rätselraten geht weiter und die Fans warten gespannt auf die nächste Folge von „The Masked Singer“ - oder ist doch schon klar, wer sich als Nagetier verkleidet?

„The Masked Singer“ - Ist dieser Promi das Eichhörnchen?

Bisher gab es schon einige Ideen, wer sich bei „The Masked Singer“ hinter der Eichhörnchen-Maske verbergen könnte. Genannt wurden auf Twitter beispielsweise Marcus Schenkenberg oder auch Dirk Nowitziki. Vor allem die zweite Option scheint da aber eher unwahrscheinlich. Ansonsten sind noch Evil Jared von der Bloodhound Gang und Samu Haber im Gespräch. Doch der heißeste Tipp ist derzeit ein anderer:

Während einer Sendung „The Masked Singer“ hatte bereits ein Promi vermutet, dass sich David Hasselhoff hinter der Eichhörnchenmaske verbirgt. Der Verdacht erhärtet sich im Lichte dessen, dass der US-amerikanische Schauspieler sich derzeit wohl in Deutschland aufhält. Vor kurzem hatte David Hasselhoff nämlich Auftritte sowohl bei der „Carmen-Nebel“-Show im ZDF als auch beim „ZDF-Fernsehgarten“ - wir berichteten.

„The Masked Singer“ - Versteckt sich David Hasselhoff hinter dem Eichhörnchen?

Es gibt noch einige weitere Indizien dafür, dass sich hinter der Eichhörnchenmaske bei „The Masked Singer“ tatsächlich David Hasselhoff verbirgt. Wie derwesten.de berichtet, ist beispielsweise der Akzent des Nagetiers verdächtig. ProSieben untertitelt seine Aussagen, weil das Eichhörnchen in der Show manchmal ziemlich schwer zu verstehen ist. David Hasselhoff wurde in den USA geboren und spricht Deutsch mit einem Akzent - auch das würde also passen.

Außerdem nennt sich das Eichhörnchen im Einspieler „Superhero“: Ein Hinweis auf David Hasselhoffs Rolle als Superheld in der Serie „Knight Rider“? Auch eine rote Rettungsboje tauchte dem Nachrichtenportal zufolge in einem Einspieler auf. Und dass der 67-Jährige in „Baywatch“ mitspielte und mit einer roten Rettungsboje den Strand entlang lief, ist allseits bekannt.

ProSieben-Show „The Masked Singer“: Das Eichhörnchen scheint vollends enttarnt

„Auf der Suche nach Freiheit wollte ich den 'American Dream'“, verrät das Eichhörnchen im Einspieler von „The Masked Singer“. Nach den anderen Hinweisen scheint das nun jegliche Zweifel zu beseitigen. Die Assoziation mit Hasselhoffs erfolgreichstem Hit „Looking for Freedom“ drängt sich regelrecht auf!

Die Hinweise häufen sich und es scheint fast ein klarer Fall zu sein - ganz sicher können wir es aber erst wissen, wenn das Eichhörnchen demaskiert wird. Wird das in der nächsten Folge von „The Masked Singer“ am heutigen Donnerstagabend auf ProSieben der Fall sein? In unserem Live-Ticker zu „The Masked Singer“ gibt es alle neuen Enthüllungen.

