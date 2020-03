Wilde Spekulationen über Mega-Stars unter den Masken von „The Masked Singer“

The Masked Singer hat mit der zweiten Staffel gestartet. Eine Maske ist inzwischen schon gefallen. Die wildesten Spekulationen der Fans nehmen weiter Fahrt auf.

The Masked Singer startete in die zweite Staffel.

Eine Maske ist bereits gefallen.

ist bereits gefallen. Neue Indizien führen zu wildesten Fan-Spekulationen.

München - Die erste Maske ist gefallen! Keiner aus der „The Masked Singer“-Jury hat geahnt, wer sich hinter dem divamäßigen Dalmatiner-Kostüm versteckte. Umso überraschter waren alle, dass es sich um die eher burschikose Sängerin Stefanie Heinzmann handelte. Nach der ersten Show der zweiten Staffel von „The Masked Singer“ sind nun weitere Indizien bekannt, durch die sich die Fans zu wilden Spekulationen hinreißen lassen: welche Stars verbergen sich wohl hinter den anderen noch verbliebenen Kostümen? Weitere Hinweise dazu gibt es in Folge zwei von „The Masked Singer“*.

„The Masked Singer“ 2020 (ProSieben): Ist Lena Meyer Landrut unter dem Roboter?

Viele Anzeichen sprechen dafür: Nimmt Lena-Meyer Landrut als Roboter bei der zweiten Staffel von „The Masked Singer“ teil? Die Selbstbeschreibung deutet darauf hin - der Roboter „zeigt Herz“. Auch die Sängerin ist bekannt für ihre weiche Seite. Im ProSieben-Voting liegt derzeit allerdings ein anderer heißer Tipp der Fans vorne: Möglicherweise steckt die Unternehmerin und „Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams unter dem Roboter-Kostüm. Das könnte auch an dem starken Opern-Gesang liegen, den der Roboter auf der Bühne trällerte. Williams ist nämlich auch ausgebildete Opernsängerin

Kakerlake bei „The Masked Singer“ - ist es Angelo Kelly?

Laut Platz eins des Community-Votings auf ProSieben verbirgt sich hinter dem Kakerlake-Kostüm ein eher engelsgleiches Wesen: hat seine Stimme Angelo Kelly auf der Bühne bereits enttarnt? Davon gehen auch die Follower auf Instagram aus: „Angelo Kelly 100%“, „Angelo Kelly, ohne Zweifel!!!“ oder „Definitiv Angelo Kelly“ liest man in den Kommentaren der bereits überzeugten Fans. Das verwundert umso mehr, weil die Kakerlake „Gangsta´s Paradise“ von Hip-Hopper Coolio performte. Ein Genre, für das Angelo Kelly nicht gerade bekannt ist. Will die „The Masked Singer“ die Fans damit nur verwirren? Wenn ja, dann ist das leider nicht gelungen.

Die Göttin bei „The Masked Singer“ (ProSieben) - Birgit Schrowange, Barbara Schöneberger oder Inka Bause?

Wen versteckt wohl die Göttin unter ihrem prunkvollen Kleid? Die Jury tippte auf Moderatorin Birgit Schrowange. Es könnte aber sogar ein Mann sein, der sich als Frau ausgibt - wie von den Mitgliedern vermutet wird. Die Fans haben jemand ganz anderen im Visier: Zurzeit liegt Barbara Schöneberger ganz vorne im Community-Voting von ProSieben. Auf Instagram vermuten die Follower noch jemand ganz anderen: Die Göttin verbreitet nach eigenen Aussagen Liebe, deshalb liegt „Bauer sucht Frau“ - Moderatorin Inka Bause wohl nahe.

„The Masked Singer“ 2020 (ProSieben): Wer ist so klein und passt unter das Wuschel-Kostüm?

Das Wuschel-Kostüm hat es den Fans bereits im Vorfeld angetan. Auch die Jury-Mitglieder haben das flauschige Kostüm mit seinen großen, rollenden Augen bei der ersten Show der zweiten Staffel von „The Masked Singer“ sofort ins Herz geschlossen. Die Frage, die sich jedoch alle stellen: welcher Star ist so klein und passt unter dieses süße Kostüm? Die Jury tippt unter anderem auf Comedian und Schauspieler Teddy Teclebrhan. Aufgrund seiner zahlreichen Talente traut sie ihm durchaus das Gesangstalent zu, dass der Star, der sich unter Wuschel verbringt, in der Show zeigte. Das Community-Voting auf ProSieben geht derzeit jedoch in eine andere Richtung: die meisten Fans erwarten Prince Damien unter dem Wuschel.

Versteckt sich Dieter Hallervorden als Chamäleon in der TV-Show „The Masked Singer“ (ProSieben)

Das Chamäleon bewies in der ersten Show, dass es der versteckte Star darunter bewegungstechnisch drauf hat: Er packte seine besten Dance-Mooves aus und heizte über die Bühne. An der Stimme will Jury-Mitglied Carolin Kebekus dann zurückversetzt in ihre Kindheit den 85-jährigen Entertainer Dieter Hallervorden sofort erkannt haben. Auch das Community-Voting von ProSieben erwartet Hallervorden hinter der Maske.

Heiße Tipps für das Faultier bei „The Masked Singer“: Sänger Sascha oder Tim Mälzer?

Schlafend liegt es in der Hängematte und macht seinem Namen alle Ehre: Das Faultier. Moderator Matthias Opdenhövel muss deshalb extra kurz hinter die Bühne laufen und es wecken. Während seines Auftritts bleibt es dann zumindest wach. Danach gibt die Jury ihre Tipps ab: ist darunter vielleicht Sänger Sascha? Oder Koch Tim Mälzer? Dem dritten Vorschlag der Jury schließen sich die Fans beim ProSieben-Voting im Moment an: sie vermuten Komiker Faisal Kawusi unter dem Kostüm. „Bitte lass es Sido sein...“ wünscht sich hingegen ein Fan auf Instagram.

„The Masked Singer“ 2020 (ProSieben): Welcher Star versteckt sich hinter dem Kostüm Hase?

In den verpeilten Hasen mit der drolligen Brille und dem bezaubernden Blumenkleid sind sofort alle am ersten Show-Abend verliebt. Nach seinem Auftritt vermutet die Jury allerdings, dass der Star darunter normalerweise nicht im Musik-Showbusiness zu Hause ist. Möglicherweise hat er sich mit der Teilnahme an der Show einfach mal einen Traum erfüllt. Aufgrund der Größe denken die Mitglieder an Model Franziska Knuppe. Aber auch Komikerin Martina Hill könnte es sein. Dem schließt sich die Mehrheit der Fans beim ProSieben-Voting derzeit an und will Hill unter dem Hasen-Kostüm erraten. Allerdings ist auch Sängerin Blümchen* noch im Rennen - sie könnte sich möglicherweise bei einem Auftritt bei „Schlag den Star“ verraten haben.

Ist die Fledermaus ein großer Sport-Star? Spekulationen bei „The Masked Singer“

Auch vom pinken Fledermaus-Kostüm ist zumindest der weibliche Teil der Jury hin und weg. Auf den hohen Schuhen ist die Fledermaus etwas wackelig unterwegs. Deshalb vermuten die Mitglieder hinter der Maske einen Star aus dem Sport: die beiden Eisschnell-Läuferinnen Anni Friesinger und Claudia Pechstein stehen hoch im Kurs. Die Aussage der Fledermaus, es sei nicht die größte Bühne, auf der sie je stand, verwirrte die Jury-Mitglieder allerdings wieder. Vielleicht verbirgt sich hinter dem Kostüm aber auch jemand ganz anderes: Die Fans voteten bei ProSieben für Dragqueen Olivia Jones.

„The Masked Singer“: Drache sorgt für Gänsehaut-Moment - steckt hier Max Giesinger drin?

Beim letzten Auftritt der ersten Show geriet schon mal der Atem ins Stocken. Die Stimme des Stars unter dem Drachen-Kostüm sorgte für Gänsehaut-Alarm. Nach dem Standig Ovation der Jury gab sie ihre Vermutungen ab: Carolin Kebekus hätte ja auf Jury-Kollegen und Sänger Rea Garvey getippt, wäre er nicht mit ihr hinter dem Jury-Pult gesessen. Die drei Mitglieder einigten sich dann auf Olympiasieger Matthias Steiner, der sein Gesangs-Talent bisher möglicherweise versteckt hielt. Oder aber Sänger Ray Wilson wäre vorstellbar. Der Vorschlag der Fans sieht anders aus: Sänger Max Giesinger, da sind sie sich im Moment sowohl beim ProSieben-Voting als auch auf Insta einig. Aber auch Musiker Gregor Meyle ist ein heiß vermuteter Kandidat.

Auf neue Hinweise und Indizien hoffen alle in den nächsten Shows. Einer der Stars wird bei der zweiten Show garantiert wieder sein Gesicht zeigen müssen - dann zeigt sich, ob Jury und Fans recht hatten mit ihren wilden Spekulationen.

jbr

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

Rubriklistenbild: © pa/obs ProSieben/Jens Hartmann / ProSieben