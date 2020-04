„The Masked Singer“: Sender verkündet Sensation - der wohl größte Fan-Wunsch wird erfüllt

Darüber werden sich auch Ruth Moschner und Rae Garvey freuen: "The Masked Singer" kehrt noch in diesem Jahr zurück auf die Bildschirme.

Das „The Masked Singer“-Finale ist noch nicht gesungen und schon packt ProSieben eine Sensations-Nachricht für die Fans aus. Zuschauer dürfen sich freuen.

„The Masked Singer 2020“* ist ein voller Erfolg.

Deshalb legt ProSieben noch in diesem Jahr die nächste Staffel nach.

noch in diesem Jahr nach. Die Fans bekommen also schon vor dem Finale* einen großen Wunsch erfüllt.

Unterföhring - „The Masked Singer“ ist ein absoluter Hit. Sender ProSieben freut sich Woche um Woche über beste Quoten. Die Gesangs-Rate-Show ist so populär, dass sie sogar die Sendepläne der Konkurrenz beeinflusst*. Die Zuschauer können offenbar einfach nicht genug von den maskierten Promis* bekommen.

Nun packt der Münchner Sender noch vor dem Finale der aktuellen Staffel eine Sensations-Meldung aus, die den Fans vor Freude ein Loch in den Bauch zaubern dürfte. Einen größeren Wunsch hätte man ihnen kaum erfüllen können.

„The Masked Singer 2020“: ProSieben verkündet Sensations-Meldung - sie ist besser als jeder Spoiler

Keine Sorge, es handelt sich um keinen Spoiler. Die Nachricht betrifft keine überraschende Enthüllung. Sie ist sogar weitreichender als jede Promi-Enttarnung*.

ProSieben startet noch in diesem Jahr eine neue Staffel „The Masked Singer“. Noch im Herbst wird die Show wieder anlaufen. „‘The Masked Singer‘ mit Publikum. ‘The Masked Singer‘ ohne Zwangspause*. ‘The Masked Singer‘ in vollster Schönheit“, jubiliert ProSieben in einer Pressemitteilung, „im Herbst feiert der Sender eine dritte Staffel ‚The Masked Singer‘.“

„The Masked Singer“: Nach Mega-Erfolg - neue Staffel kommt noch dieses Jahr

Die Corona-Krise* ging natürlich auch an der Musik-Sendung nicht spurlos vorüber, trotzdem fand sie großen Anklang bei den Fans. „Diese Staffel war dank einer großen Teamleistung ein wunderbarer Erfolg. EndemolShine-Chef Magnus Kastner und sein Team haben für jede Herausforderung eine Lösung gefunden“, erklärt ProSieben-Chef Daniel Rosemann, „und es gab viele Herausforderungen, die der Zuschauer dank guter Arbeit weder gespürt, noch gesehen hat. Danke dafür.“

„Jaaaa, ich freu mich drauf“, „wie cool ist das denn?“, „Wow, so schnell schon?! Cool!“, die Reaktionen der Fans sprechen für sich. Unter dem Instagram-Post der Produzenten regnet es Herzchen.

„The Masked Singer“: Fans total aus dem Häuschen - Neue Staffel schon im Herbst

Deshalb gibt es noch im Herbst 2020 das jähe Comeback - „hoffentlich ohne große Einschränkungen“. Aber mit genauso großen Stars? DerAuftritt von TV-Ikone Didi Hallervorden* dürfte schwer zu toppen sein.

Zuvor findet die Show erst einmal ihren Höhepunkt. Am Dienstag, den 28. April, lässt Moderator Mathias Opdenhövel* die Jury* im Finale noch einmal rätseln. Noch im Rennen sind Faultier, Drache*, Hase* und Wuschel*.

