Talkshows zu ähnlich: ARD stellt „Hart aber fair“, „Maischberger“ und „Anne Will“ auf den Prüfstand

Von: Diane Kofer

Dieselben Gäste, dieselben Themen: Die ARD nimmt ihre Talkshows „Hart aber fair“, „Maischberger“ und „Anne Will“ genau unter die Lupe.

Berlin – Die politischen Talkshows „Hart aber fair“, „Maischberger“ und „Anne Will“ gehören seit Jahren zum festen Bestandteil des ARD-Programms. Die Moderatorinnen Sandra Maischberger (56) und Anne Will (57) sowie Plasberg-Nachfolger Louis Klamroth (32) laden Gäste ein, um über gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren. Eigentlich schienen die Sendungen bisher auch zu den Parade-Formaten des öffentlich-rechtlichen Senders zu gehören. Dem ist aber offenbar nicht mehr so: Interne Gremien stellen die Shows jetzt auf den Prüfstand.

Oberstes Kontrollgremium eingeschaltet: ARD-Talkshows unterscheiden sich kaum

Dass immer wieder dieselben Gäste aus Politik und Wirtschaft in den Gesprächsrunden sitzen und über Dauerthemen wie Energiekrise, Krieg oder aktuelle Ereignisse sprechen, missfällt der Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) der Rundfunkanstalt. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, untersucht die GVK die Sendungen aufgrund auslaufender Verträge mit Produktionsfirmen auf ihr Konzept und auf die Kosten. Zudem bittet die Kommission um mehr Mitspracherecht beziehungsweise um eine „beratende Einbeziehung“.

Die Sendungen stehen schon etwas länger auf der Agenda der GVK. Im April gab es erste konkrete Wünsche und Forderungen. „Es genügt nicht, sich durch unterschiedliche Moderatoren zu unterscheiden. Talkshows müssen sich in ihrer Machart, ihrem Profil und Inhalt deutlich voneinander unterscheiden, um nicht zuletzt unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen“, lautete die Ansage. Jetzt folgte eine weitere Bitte: Die redaktionelle Endverantwortung für „Hart aber fair“, „Maischberger“ und „Anne Will“, die teilweise von externen Produktionsfirmen geliefert werden, müsse grundlegend geklärt werden.

Wie setzt sich die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) zusammen? Die Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD setzt sich zusammen aus den Vorsitzenden der 14 Gremien der Landesmedienanstalten. Den Vorsitz hat seit dem 1. Januar 2022 Albrecht Bähr, der Vertreter der rheinland-pfälzischen Medienanstalt. Welche Aufgabe hat die GVK? „Die GVK ist zuständig für Auswahlentscheidungen bei den Zuweisungen von Übertragungskapazitäten nach § 102 Abs. 4 und für die Entscheidung über die Belegung von Plattformen nach § 81 Abs. 5 Satz 3. Die ZAK unterrichtet die GVK fortlaufend über ihre Tätigkeit. Sie bezieht die GVK in grundsätzlichen Angelegenheiten, insbesondere bei der Erstellung von Satzungen und Richtlinienentwürfen, ein.“ Quelle: diemedienanstalten.de

Talkshow-Zukunft ungeklärt: ARD trifft weitere Programm-Maßnahmen

Ob die Talkshows vor dem Aus stehen oder am Ende nur inhaltlich überarbeitet werden, ist aktuell nicht bekannt. Laut Bild-Informationen könnte „Hart aber fair“ in Zukunft etwas digitaler werden. Grundsätzlich plant der Rundfunkverbund aber, sein Gesamtprogramm in den kommenden Monaten zu überarbeiten. Das zieht einige Änderungen mit sich. So mussten im „Tatort“ bereits einige Schauspieler – darunter auch Til Schweiger (59) – ihren Platz räumen.

Ob die ARD mit diesem Plan grundlegende Probleme aus der Welt schaffen kann? Neben der aktuellen Kritik aus den eignen Reihen mussten die Verantwortlichen gerade erst unschöne Schlagzeilen zur Kenntnis nehmen. Eine anonyme Mitarbeiterin rechnete mit ARD und ZDF ab – und sagte das Ende der öffentlich-rechtlichen Sender voraus. Verwendete Quellen: Süddeutsche Zeitung, Bild