Süßes auf dem Löffel: „The sweet Taste“ startet am 22. Februar

Premiere im TV: Am Mittwoch startet die neue Kochshow „The sweet Taste“ auf Sat.1. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Nur noch wenige Tage, dann startet endlich der süße Ableger von „The Taste“. Doch was hat es mit „The sweet Taste“ auf sich? Mehr dazu lesen Sie hier:

München - Es ist noch nicht lange her, da wurde Profikoch Jari zum Gewinner der zehnten Staffel von „The Taste“ gekürt. Gerade mal drei Monate später ist das Kochstudio wieder im Einsatz. Allerdings nicht für die nächste Staffel von „The Taste“, die voraussichtlich im Sommer 2023 starten soll. Stattdessen zeigt Sat.1 ab Mittwoch, 22. Februar, die neue TV-Show „The sweet Taste“ als Ableger der beliebten Kochshow. Hier dreht sich alles um den süßen Geschmack. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen die Jury also diesmal mit ihren süßen Kreationen überzeugen.

Zugegeben: Bei „The sweet Taste“ handelt es sich um ein kurzes Abenteuer. Insgesamt wird es gerade einmal drei Folgen geben. Die TV-Show startet am Mittwoch, 22. Februar, um 20.15 Uhr mit der ersten Folge. Die zweite Folge strahlt Sat.1 eine Woche später, am 1. März, um 20.15 Uhr aus. Das Finale läuft dann am 8. März um 20.15 Uhr. Alle Folgen sind auch auf Joyn zu sehen. Der süße Ableger könnte eine echte Herausforderung für die Coaches werden, denn bisher waren Desserts bei „The Taste“ oft ein Grund für Gemeckere, Stinkefinger und Aufstöhnen.