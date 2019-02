Ein Sender enthüllt: Vanessa (26) ist die Gewinnerin von „Der Bachelor“ 2019. Andrej Mangold soll vor dem Finale bei ihr in Ditzingen gesehen worden sein. Er dementiert die Spekulationen jedoch.

Update 20.38 Uhr: Andrej Mangold reagierte in seinem neusten Podcast auf die Spekulationen, dass Vanessa Prinz die Gewinnerin der RTL-Show und somit auch seine Partnerin ist. Angeblich wurde er in ihrer Heimatstadt gesichtet. „Auch wenn ich mich mit irgendeiner der verbliebenen Damen getroffen hätte, dann bin ich ja nicht so doof, dass ich öffentlich bei Licht durch irgendeine Provinz laufe, wo dann die Dame auch noch wohnt", sagte er im Podcast Abteilung Basketball. Er amüsiere sich aber köstlich über die vielen Artikel zu dem Thema. „Aber so hohl bin ich dann doch nicht", witzelte der Bachelor.

Spoiler-Alarm: Sender enthüllt die Gewinnerin von „Der Bachelor“ 2019

Ditzingen/Stuttgart - Die aktuelle Staffel von „Der Bachelor“ 2019, die RTL derzeit ausstrahlt, wurde schon im vergangenen Jahr abgedreht. Somit steht längst fest, für welche Kandidatin Andrej Mangold sich am Ende entschieden hat. Bis RTL das Finale der Show am Mittwoch, 27. Februar, ausstrahlt wird, ist für den Bachelor und seine Auserwählte offiziell noch Verstecken angesagt!

Nun ist es offenbar zu einer Riesen-Panne gekommen! Hitradio Antenne 1 aus Baden-Württemberg vermeldet bereits, welche Dame die letzte Rose bekommen haben soll. Und liefert dazu auch einen ziemlich überzeugenden Beleg: Denn Bachelor Andrej Mangold soll seine Auserwählte in ihrem Heimatort Ditzingen besucht haben. Und aus der Stadt im Nordwesten von Stuttgart kommt nur eine einzige Kandidatin: Nämlich die süße Blondine Vanessa Prinz (26)!

Ließ der Ex-Basketball-Profi vor lauter Sehnsucht nach seiner Auserwählten das Versteckspiel versehentlich auffliegen? Das wäre eine peinliche Panne vor dem offiziellen Ende der TV-Show.

Vanessa Prinz und Andrej Mangold bei „Der Bachelor" 2019.

„Der Bachelor“ 2019: Radiosender verrät Gewinnerin

„Achtung! Alle, die nicht wissen möchten, welche Dame den Bachelor 2019 gewinnt, sollten jetzt nicht weiterlesen!“, scheibt Hitradio Antenne 1 auf seiner Homepage. Um dann zu verraten:„Denn wir wissen, wer es wird! Die Auserwählte des Bachelors ist Vanessa aus Ditzingen.“

Wenn es den Bachelor auch nach dem Ende der Dreharbeiten zu Vanessa zieht, spricht vieles dafür, dass die beiden noch immer ein Paar sind. So steht es auch auf der Homepage des schwäbischen Radiosenders. Ein aktuelles Foto, das die beiden nach dem Ende der Dreharbeiten zusammen zeigt, gibt es aber (noch) nicht.

Dafür postet Vanessa (die sich selbst als „schwäbisches Spätzle“ bezeichnet) auf ihrem Instagram-Kanal Vanerazzi fleißig Bilder von sich und Bachelor Andrej Mangold. Zu einem Foto, das die beiden recht vertraut beim Kuscheln (mit Rose) zeigt, schreibt Vanessa: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ Da kann es wohl jemand gar nicht mehr erwarten, der Welt ihr Liebesglück zu zeigen!

Youtuberin behauptet: Vanessa gewinnt „Der Bachelor“ 2019!

Auch die Stuttgarter Youtuberin Jennifer Ri vermeldet in einem Video die Gewinnerin der aktuellen Bachelor-Staffel: „Vanessa aus Ditzingen gewinnt den ‚Bachelor!‘“ Auch nach ihren Informationen wurde Andrej Mangold in Vanessas Heimatort Ditzingen gesehen. Für die Youtuberin ist das ein klares Zeichen, dass sie die Gewinnerin von „Der Bachelor“ 2019 ist, denn: „Die Wahrscheinlichkeit, dass er dort einfach nur zufällig war, ist sehr gering! Ich meine: Was will man in Ditzingen? Pressetermine? Eher nicht in Ditzingen...“

Bachelor 2019: Bekommt ein Schwaben-Girl die letzte Rose?

Vanessa Prinz ist 26 Jahre alt und kommt aus Ditzingen in der Nähe von Stuttgart. Die Accessoire-Designerin verhielt sich bei „Der Bachelor“ 2019 bisher zurückhaltend, ihre Konkurrentinnen Jenny oder Eva schienen eher das Rennen um die letzte Rose zu machen.

Denn im Gegensatz zu manch anderer Kandidatin kam es zwischen Vanessa und Andrej noch nicht zum ersten Kuss. Aber offenbar konnte Vanessa mit ihrer Art bei Bachelor Andrej punkten!

Und noch ein Spoiler! Die nächste Bachelor-Folge ist schon Tage vor der Ausstrahlung in der RTL-Mediathek „TV Now“ zu sehen. Jetzt raten sie mal, welche Kandidatin am Ende auch eine Rose bekommt? Kleiner Tipp: Besagte Dame ist blond, 26 Jahre alt und kommt aus Ditzingen in der Nähe von Stuttgart. Als sie die Rose bekommt, strahlt Vanessa: „Ich bin total happy. Ich meine: Die Rose ist jetzt nur die Bestätigung dafür, dass ich mit meinen Gefühlen recht habe!“

In der Folge darf Andrej bei den Homedates auch Vanessas Mama und ihre Schwester kennen lernen, die beide in Augsburg leben. So viel sei verraten: Der Bachelor kommt bei ihren Liebsten sehr gut an. Ihre Schwester zeigt sich nur ein bisschen entsetzt, als sie erfährt, dass sich Andrej und Vanessa noch nicht geküsst haben.

Wer nicht erfahren will, wie es in der nächsten Folge weitergeht, sollte hier aufhören zu lesen! Also: Jade wird in der nächsten Bachelor-Folge freiwillig gehen. Außerdem schickt Rosenkavalier Andrej die Kandidatinnen Steffi und Nathalia nach Hause. Es bleiben also noch Vanessa, Jenny und Eva übrig... Spricht also vieles dafür, dass Vanessa die Siegerin bei „Der Bachelor“ 2019 ist.

Außerdem hat der Bachelor wohl schon in der ersten Folge einen entscheidenden Hinweis gegeben, wer die Gewinnerin der aktuellen Staffel ist.