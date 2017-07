RTL zeigt das Sommerhaus der Stars 2017: Alle Sendetermine und Sendezeiten der zweiten Staffel im Überblick - inklusive der Termine für Start und Finale.

Mit dem Sommerhaus der Stars 2017 will RTL dem Sturz ins Sommerloch entgegenwirken. In der heißen Zeit, in der viele Menschen eher weniger Lust auf Fernsehen haben, soll das Reality-Format mit acht „Promi“-Paaren die Zuschauer vor die TV-Geräte locken. Im vergangenen Jahr funktionierte dies schon ganz gut (siehe unten).

Auch will der Kölner Privatsender dem Münchner Konkurrenten Sat.1, der im August wieder Promi Big Brother zeigt, nicht kampflos das Quoten-Feld überlassen. Und so darf TV-Deutschland sich im August und September auf eine weitere C-Promi-Parade freuen, wenn etliche „Stars“, die bereits aus dem Dschungelcamp bekannt sind, auf RTL für Zoff und kuriose Szenen sorgen.

Sendetermine für Das Sommerhaus der Stars 2017: Mehr Folgen für die zweite Staffel

Im vergangenen Jahr versendete RTL zur Premiere des Formats nur vier Folgen vom Sommerhaus der Stars. Der Kölner Privatsender wollte testen, wie gut die Show von den Zuschauern angenommen wird. Und siehe da: 2016 bescherte die erste Staffel vom Sommerhaus der Stars RTL Einschaltquoten über dem Senderschnitt.

Im Durchschnitt schalteten 2,5 Millionen Zuschauer bei den vier Folgen ein, die zwischen dem 13. Juli und 3. August liefen. Das entsprach einem Marktanteil von 9,3 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen 1,23 Millionen zu, was einem Marktanteil von 13,9 Prozent entsprachen.

Im Jahr zuvor (ohne Sommerhaus der Stars) holte RTL in diesem Zeitraum im Schnitt einen Marktanteil von 10,2 Prozent aus dem Gesamtpublikum, bei den Werberelevanten lag der Senderschnitt bei 13,2 Prozent.

Somit ist es kein Wunder, dass RTL im Sommer 2017 eine zweite Staffel vom Sommerhaus der Stars ausstrahlt. Statt vier Folgen wird es in diesem Jahr allerdings sechs Folgen geben.

Das Sommerhaus der Stars 2017: Termine für Start und Finale

Start der Sendung ist am Mittwoch, 2. August (um 20.15 Uhr). Das Finale läuft am Mittwoch 6. September (ab 21.15 Uhr). Somit wird die zweite Staffel vom Sommerhaus der Stars zwar im Sommerloch beginnen, aber schon in die reguläre TV-Saison hineinreichen. In vielen Bundesländern sind Ende August und Anfang September die Sommerferien schon wieder vorbei und die Leute sitzen wieder öfter vor dem Fernseher.

Wichtig für Fans: Nur die ersten drei der insgesamt sechs Folgen werden am Mittwoch ab 20.15 Uhr laufen und 120 Minuten dauern. Die Folgen vier bis sechs laufen ab 21.15 Uhr und dauern jeweils 60 Minuten. Im Anschluss an die aufgezeichneten Folgen vom Sommerhaus der Stars läuft am Mittwoch immer die Live-Sendung Stern TV.

Auch wichtig: Nur die erste Folge der neuen Staffel wird wiederholt. Für die Folgen 2 bis 6 sind keine Wiederholungen vorgesehen.

Die Sendezeiten für das Sommerhaus der Stars 2017 sind:

Datum Folge Start Ende Mittwoch, 2. August 2017 1 (Start für Das Sommerhaus der Stars 2017) 20.15 Uhr 22.15 Uhr Donnerstag, 3. August 2017 1 (Wiederholung vom Mittwoch) 0.30 Uhr 2.20 Uhr Mittwoch, 9. August 2017 2 20.15 Uhr 22.15 Uhr Mittwoch, 16. August 2017 3 20.15 Uhr 22.15 Uhr Mittwoch, 23. August 2017 4 21.15 Uhr 22.15 Uhr Mittwoch, 30. August 2017 5 21.15 Uhr 22.15 Uhr Mittwoch, 6. September 2017 6 21.15 Uhr 22.15 Uhr

Sommerhaus der Stars 2017: Diese Paare sind dabei

Model und D-Jane Giulia Siegel und ihr Partner Gourmet-Koch Ludwig Heer.

Ex-Dschungelcamperin Helena Fürst und Schlagersänger Ennesto Monte.

Schauspieler Martin und Ehefrau Sonja Semmelrogge.

TV-Schrottstar Manfred "Manni" Ludolf mit seiner Frau Jana Ludolf.

NDW-Star und Sänger Markus Mörl mit Sängerin und "Mallorca Queen" Yvonne König.

Model und "Bachelorette"-Macho Aurelio Savina und Freundin Lisa Freidinger.

Das schwule und schrille "Hot oder Schrott" TV-Paar Hubert Fella und Matthias Mangiapane.

Model und Sänger Nico Schwanz und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Saskia Atzerodt.

Sommerhaus der Stars 2017: Die Regeln

Am Ende jeder Folge muss eines der acht Paare das Sommerhaus der Stars verlassen. Die Nominierungen werden offen durchgeführt. Heißt: Jedes Paar schlägt ein anderes vor, das die Show verlassen soll. Nur das Siegerpaar aus dem Paarspiel, das in jeder Folge stattfindet, darf nicht nominiert werden. Das Paar mit den meisten Stimmen muss das Haus verlassen.

Im Finale vom Sommerhaus der Stars 2017 spielen nur noch zwei Paare gegeneinander. Zu gewinnen gibt es am Ende dieser Staffel eine Siegprämie von 50.000 Euro.

Sommerhaus der Stars 2017: Das steht in den einzelnen Folgen an

RTL hat bereits vor der Ausstrahlung von der zweiten Staffel vom Sommerhaus der Stars bekanntgegeben, welche Spiele und Herausforderungen in den einzelnen Folgen anstehen:

Folge 1 (Mittwoch, 2. August, ab 20.15 Uhr): In der Auftaktfolge beziehen die Stars das Sommerhaus und müssen sich zunächst einmal kennenlernen. Ab sofort teilen sie schließlich den Lebensraum und es gibt kaum eine Chance, sich aus dem Weg zu gehen. Wie werden die Promis aufeinander reagieren und wie gehen ihre Lebenspartner mit der Situation um? Wer schnappt sich welches Zimmer? Wer muss sich einen Raum teilen und wie verläuft die erste Nacht? Außerdem findet das erste Spiel statt. Beim Spiel "Auf hohen Brettern" müssen die Paare gemeinsam einen Weg in luftiger Höhe bestreiten und Fragen beantworten. Es gilt: Bloß nicht runterfallen, denn dann ist das Spiel verloren. Bereits in der 1. Folge wird es spannend, denn ein Paar muss das Sommerhaus am Ende der Sendung verlassen.

+ Ex-Dschungelcamperin Helena Fürst und Schlagersänger Ennesto Monte. © MG RTL D / Stefan Menne

Folge 2 (Mittwoch, 9. August, ab 20.15 Uhr): In der 2. Folge vom Sommerhaus der Stars stehen diese Spiele an:

"Schwamm drüber" (Frauenqualifikation): Bei diesem Spiel müssen die "weiblichen Stars" mit ihren Schwamm-Anzügen Wasser transportieren. Jede hat ein eigenes Becken zur Verfügung. Hier müssen sie mit den Schwämmen Wasser aufsaugen. Anschließend laufen sie zum Zielgefäß und müssen die Schwämme dort ausdrücken. Dazu haben sie zehn Minuten Zeit, um möglichst viel Wasser im Bottich zu sammeln. Es gewinnt die Frau, die das meiste Wasser gesammelt hat. Matthias Mangiapane übernimmt bei allen Spielen die Frauen- und Hubert Fella die Männerrolle.

"Das zwiebelt" (Männerqualifikation): Bei diesem Spiel müssen die Männer Fragen zu Frauenthemen beantworten und die Frauen stellen die Fragen. Der Mann steckt dafür seinen Kopf in eine Box. Für jede falsch beantwortete Frage werden Zwiebeln hinein gehäckselt. Der Mann, der 15 Fragen in der kürzesten Zeit richtig beantworten kann gewinnt das Spiel.

"Wilde Tiere" (Paarspiel): Bei diesem Spiel müssen die Männer blind einen Hindernisparcours durchlaufen. Die Frauen navigieren sie. Kurz vor dem Ziel müssen sich die Herren ein Ei erkämpfen. Der Mann, der mit dem Ei über die Ziellinie rennt, gewinnt das Spiel und darf zusammen mit seiner Frau nicht nominiert werden.

+ Model und D-Jane Giulia Siegel und ihr Partner Gourmet-Koch Ludwig Heer. © MG RTL D / Stefan Menne

Folge 3: (Mittwoch, 16. August, ab 20.15 Uhr): Diese Spiele stehen in der 3. Folge vom Sommerhaus der Stars an:

"Zeig mir dein Gesicht" (Männerqualifikation): Hier liegt die Hauptaufgabe bei den Männern: Sie müssen das Gesicht ihrer Frau zusammenpuzzeln. Die Frau stellt dabei Fragen zu sich und zur Beziehung. Für jeweils 10 richtig beantwortete Fragen wird am Ende des Spiels 1 Minute gutgeschrieben. Der Mann, der das Foto seiner Frau am schnellsten zusammengesetzt, gewinnt das Spiel und darf entscheiden, wer nicht beim Paarspiel antreten darf. Für diese Aufgabe haben die Spieler maximal 10 Minuten Zeit.

"Reinen Wein einschenken" (Frauenqualifikation): Es gibt einen Kartenstapel mit Aussagen. Jeder am Tisch muss diese Aussagen jeweils einem der Mitbewohner zuordnen, auf den diese am ehesten zutrifft. Wer die meisten Stimmen auf sich vereint bekommt ein Fläschchen Wein in das vor sich stehende Glas eingeschenkt. Das Spiel endet, wenn das erste Glas überläuft.

"Vollgeparkt" (Paarspiel): Bei diesem Spiel müssen die Paare ein Auto beladen, Fahren und einparken. Sie müssen alle Gegenstände so in das Auto packen, dass Türen und Kofferraumklappe geschlossen werden können. Dann nimmt der Mann auf dem Fahrersitz Platz und setzt die Blindbrille auf. Die Frau nimmt auf dem Beifahrersitz Platz und navigiert ihren Mann in die Parklücke. Wichtig: Erst wenn alle vier Räder innerhalb der Markierung sind, stoppt die Zeit und das Spiel ist beendet. Das schnellste Paar gewinnt das Spiel und darf somit nicht nominiert werden.

+ Schauspieler Martin und Ehefrau Sonja Semmelrogge. © MG RTL D / Stefan Menne

Folge 4 (Mittwoch, 23. August, ab 21.15 Uhr):

In der 4. Folge müssen sich die Stars diesen Spielen stellen:

"Höllenschaukel" (Frauenqualifikation): Bei diesem Spiel müssen die Frauen in luftiger Höhe "Ich packe meinen Koffer" spielen. Wer dabei etwas vergisst, scheidet aus und wird auf dem schnellsten Wege nach unten befördert. Die Person, die als letztes noch oben sitzt, gewinnt das Spiel.

"Bau mit Frau" (Paarspiel): Bei diesem Spiel müssen die Paare eine Kommode zusammenbauen. Dabei gibt es eine klare Aufgabenverteilung: Der Mann hat das Werkzeug und muss bauen. Die Frau hat die Anleitung und erklärt ihm, was zu tun ist. Am Ende muss das Möbelstück vollständig und funktionstüchtig aufgebaut sein. Für jedes übriggebliebene Bauteil gibt es fünf Strafminuten. Das schnellste Paar gewinnt und darf somit nicht nominiert werden.

+ Model und "Bachelorette"-Macho Aurelio Savina und Freundin Lisa Freidinger. © MG RTL D / Stefan Menne

Folge 5 (Mittwoch, 30. August, ab 21.15 Uhr):

In der 5. Folge müssen sich die Stars diesen Spielen stellen:

"Nagelstudio" (Paarspiel): Bei diesem Spiel müssen die Paare 10 Luftballons mit Hammer und Nagel zum Platzen bringen. Auf der einen Seite der Wand hängen die Luftballons. Dort steht die Frau. Auf der anderen Seite steht der Mann. Er hat 50 Nägel und einen Hammer. Die Frau muss ihrem Mann erklären, an welcher Stelle er den Nagel durch die Wand schlagen muss, um den jeweiligen Ballon zum Platzen zu bringen. Das schnellste Paar gewinnt. Es ist damit vor der Nominierung geschützt und steht im Halbfinale.

"Schlag mich steif" (Paarspiel): Hier ist Teamwork gefragt, denn die Paare stecken gemeinsam in einem T-Shirt und können deshalb jeweils nur einen Arme benutzen. So müssen die Paare Eiweiss zu Eischnee schlagen. Dafür müssen sie 10 Eier mit Löffeln zu einer Schüssel transportieren, trennen und Steif schlagen. Wenn sie glauben, dass der Eischnee steif genug ist, müssen sie die Schüssel gemeinsam für 20 Sekunden über ihre Köpfe halten. Tropft nichts aus der Schüssel, haben sie die Aufgabe bestanden. Das schnellste Paar gewinnt. Es kann nicht nominiert werden und zieht direkt ins Halbfinale ein.

+ Model und Sänger Nico Schwanz und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Saskia Atzerodt. © MG RTL D / Stefan Menne

Folge 6 (Mittwoch, 6. September, ab 21.15 Uhr): In der letzten Folge vom Sommerhaus der Stars treten am 6. September 2017 die verbliebenen drei Paare zuerst im Halbfinale und dann im Finale gegeneinander an. Die drei Promipaare kämpfen um den Titel und um die 50.000 Euro Siegprämie!

+ Finale bei "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare". © MG RTL D / Stefan Menne

fro