Sommerhaus der Stars: Eric Sindermann überredete Freundin zur Teilnahme

Teilen

Katharina Hambüchen und Eric Sindermann vom „Sommerhaus der Stars“ auf RTL © RTL/Stefan Gregorowius

Eric Sindermann nimmt 2022 mit Freundin Katharina Hambüchen beim „Sommerhaus der Stars“ auf RTL teil. In Folge 2 der Reality-Show enthüllt Katha, wie krass Eric sie dazu überredet hat. Lesen Sie hier mehr:

Am 7. September startet die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel des „Promi-Paars 2022“. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können die erste Folge bereits seit dem 31. August auf RTL+ streamen. Die zweite Folge wird bereits am Mittwoch, den 7. September auf RTL+ online gestellt. Kandidat Eric Sindermann gerät hier mal wieder in den Fokus. Grund dafür sind seine Überredungskünste, die Freundin Katharina Hambüchen vor den anderen enthüllt.

MANNHEIM24 verrät, wie dreist Eric Sindermann Freundin Katha zur Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“ überredet hat – und wie er auf den Vorwurf reagiert.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Acht Promis und ihre Partner leben für mehrere Tage auf einem heruntergekommenen Bauernhof in Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen. Dem Siegerpaar winkt eine Prämie von 50.000 Euro. (fas)