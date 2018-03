So trauert „Bergdoktor“ Hans Sigl um Siegfried Rauch

Nach dem tödlichen Herzversagen von Siegfried Rauch trauern auch „Bergdoktor“-Hauptdarsteller Hans Sigl und das Team der Serie um den Schauspieler.

Der Tod von Schauspieler Siegfried Rauch trifft auch die TV-Serie „Der Bergdoktor“. Seit zehn Jahren gehörte Rauch in seiner Rolle als „alter Bergdoktor“ Dr. Roman Melchinger zum Team. In der elften Staffel der Serie, die derzeit vom ZDF ausgestrahlt wird, ist Rauch noch zu sehen. Noch ist völlig unklar, wie sein Tod in die Handlung eingearbeitet wird.

Am Montag reagierte das Team der Serie auf den Tod von Siegfried Rauch, der am Sonntagabend aufgrund von Herzversagen in Untersöchering ums Leben gekommen war, wie Merkur.de* berichtet. Die offizielle Facebook-Seite der Serie postete ein schwarz-weißes Foto von Rauch und schrieb: „Du wirst uns unendlich fehlen, lieber Siegfried! Es fehlen die Worte....“

„Der Bergdoktor“: Hans Sigl äußert sich zum Tod von Siegfried Rauch

Auch „Bergdoktor“-Hauptdarsteller Hans Sigl (in der Serie übernahm er als Dr. Martin Gruber die Praxis von Dr. Roman Melchinger) hat sich am Montag auf Facebook zum Tod von Siegfried Rauch geäußert. Als Zeichen der Trauer schwärzte er sein Profilbild und schrieb dazu: „Stille. Gute Reise lieber Freund.“

In einem Interview mit dem ZDF sagte Sigl noch vor kurzem über den Zusammenhalt beim „Bergdoktor“: „Wir haben im Team viele Menschen, die schon sehr lange dabei sind, und das beschert einem bei jeder neuen Staffel das Gefühl des ‚Nachhause-Kommens‘.“ In der nächsten Staffel wird Siegfried Rauch dem Team sicher schmerzhaft fehlen.

Sigl beschrieb Siegfried Rauchs Persönlichkeit am Set so: „Immer da. Immer freundlich. Immer einen guten Spruch. Und seit Neuestem immer einen Kaffee.“

Auch Mark Keller, der im „Bergdoktor“ seit 2008 in der festen Nebenrolle des Dr. Alexander Kahnweiler zu sehen ist, trauert auf Facebook. Er schrieb am Montag: „Traurig über diese Botschaft mein lieber Siegfried. Ruhe in Frieden...“

„Bergdoktor“-Star: ZDF äußert sich zum Tod von Siegfried Rauch

Das ZDF, das den Bergdoktor ausstrahlt, hat sich am Montag in einer Pressemitteilung zum Tod von Siegfried Rauch geäußert.

Programmdirektor Dr. Norbert Himmler würdigt den Schauspieler: "In 'Das Traumschiff' und 'Der Bergdoktor' wurde Siegfried Rauch in seinen Rollen, denen er große Kraft und Qualität verlieh, vom Publikum geliebt. Als bleibende Werte gehören diese Erfolgsformate nicht nur seit Jahrzehnten zum Grundstock unseres Programms, sondern sind längst Teil unserer ZDF-Identität geworden. Wir trauern um einen großen Schauspieler."

Siegfried Rauch beim „Bergdoktor“ seit 2008 dabei

Siegfried Rauch war beim Neustart der Serie im Jahr 2008 von Anfang an dabei. Er spielte Dr. Roman Melchinger, der aus Altersgründen seine Praxis an Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) abgab, als dieser aus New York in seine Heimat Ellmau zurückkehrte. Er war eine Art Mentor für Martin, den er schon von klein auf kannte. Weil ihm im Ruhestand aber langweilig wurde, war er immer zur Stelle, wenn er seinen Nachfolger bei einem Patienten helfen oder in der der Praxis aushelfen konnte.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

fro