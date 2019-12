"Hammergeil!": Conny flasht Konkurrenz bei 'Shopping Queen' mit Guido Maria Kretschmer

Konnte in der letzten Folge der Mottowoche die Siegerin in Empfang nehmen: Guido Maria Kretschmer.

Zwischen heller Begeisterung und herber Enttäuschung bewegten sich diese Woche die Gemüter der Kandidatinnen und Juror Guido Maria Kretschmer bei 'Shopping Queen'. Am Finaltag entscheidet sich, wer seine Schnürboots am besten in Szene setzen konnte.

'Shopping Queen' in Dresden

Tag fünf mit Kandidatin Conny

Mit Juror Guido Maria Kretschmer

Am Freitag war Finaltag der 'Shopping Queen'-Woche in Dresden. Unter dem Motto "Gut verschnürt ist halb gewonnen - Hol dir mit deinen neuen Schnürboots den Sieg!" traten fünf Konkurrentinnen gegeneinander an. Wer konnte sich am Ende die meisten Punkte sichern?

Die Woche in Dresden hielt einige Überraschungen bereit. So war Guido Maria Kretschmer traurig über die Entscheidung von 'Shopping Queen'-Kandidatin Jasmin: Sie entschied sich gegen ein petrolgrünes Kleid, von dem der Designer ganz angetan war. Am Ende trug die 29-Jährige ein Outfit mit den Farben Schwarz, Rot und Gold - und erinnerte Kretschmer damit direkt an eine Deutschlandflagge. Stefanie konnte damit Konkurrentin Anne nicht vom Thron stoßen - ob dies nun Conny an Tag fünf gelingt?

'Shopping Queen' mit Guido Maria Kretschmer: Conny flasht die Konkurrenz

Conny entschied sich an ihrem Shoppingtag für ein Outfit aus einem grünen Mantel, ein schwarzes Männerhemd und eine beige Faltenhose. Dazu trug die Kandidatin von 'Shopping Queen' schwere, schwarze Schnürboots mit gelben Schnürsenkeln für knapp 120 Euro. Wie kommt ihr Look bei der Konkurrenz an? "Hammergeil" sehe Conny aus, urteilt Stefanie begeistert. Und auch Anne ist angetan: Sie sei ganz glücklich über Connys Dress - und auch ein wenig neidisch, wie msl24.de* berichtet.

'Shopping Queen'-Kandidatin Conny ist ganz gerührt von dem vielen Lob ihrer Konkurrentinnen und vergießt sogar die eine oder andere Träne. Und am Ende schafft es Conny tatsächlich: Mit insgesamt 38 Punkten überholt sie Kandidatin Anne und zieht auf den ersten Platz.

'Shopping Queen': Das sagt Guido Maria Kretschmer zu Connys Look

Und was sagt Guido Maria Kretschmer zu Connys Outfit? "Es ist auf jeden Fall ein mutiger Look, es ist ein stylischer Look", urteilt der Juror von 'Shopping Queen'. Der Designer vergibt im Anschluss in seinem Showroom in Berlin die finalen Punkte. Den Titel als 'Shopping Queen' nimmt am Ende Conny mit. Sie setzte sich mit nur einem Punkt Vorsprung gegen ihre Konkurrentin Anne durch.

