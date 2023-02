„Schreiben noch heimlich“: Iris Klein findet raus, dass Affäre von Peter und Yvonne noch läuft

Erstmals nach der Dschungelcamp-Affäre haben sich Iris und Peter Klein persönlich getroffen. Dabei soll es sehr lautstark und emotional zugegangen sein. Nun stehen neue Vorwürfe im Raum.

Worms – So spannend die diesjährige Staffel des Dschungelcamps auch war – die viel aufregenderen Szenen spielten sich abseits des Camps ab. Seitdem Iris Klein (55) ihrem Ehemann Peter öffentlich vorgeworfen hat, sie mit Yvonne Woelke (41), der Begleiterin von Djamila Rowe betrogen zu haben, bestimmt die Klein-Krise die Schlagzeilen. Nun sind die Eheleute nach Wochen erstmals wieder aufeinandergetroffen. Nur zwei Tage später erhebt die 55-Jährige neue Vorwürfe gegen ihren Mann.

Update vom 6. Februar, 13.20 Uhr: Nachdem Peter Klein zuletzt sein Schweigen zu den Vorwürfen gebrochen hat, legt Iris Klein nun nach: Am Montagmittag behauptete sie, der 63-Jährige und seine angebliche Hotel-Affäre Yvonne Woelke stünden noch immer in Kontakt: „Und zur Info: Peter und Yvonne schreiben sich immer noch heimlich! Gestern Abend wieder. So viel zum Thema, er will die Ehe retten“, hieß es in ihrer Instagram-Story. Anschließend forderte sie von dem vermeintlichen Liebespaar: „Gebt es doch öffentlich zu!“ Beim Flug nach Mallorca habe sie „ein Blick auf sein Handy“ geworfen und entsprechende Nachrichten „selbst gesehen“.

Am Wochenende hatten sich Iris Klein und ihr (Noch-)Ehemann Peter zum ersten Mal nach dessen Rückkehr aus Australien gesehen; eine gütliche Lösung scheint das Vieraugengespräch nicht ergeben zu haben.

Iris und Peter Klein treffen sich zur Aussprache

Erstmeldung vom 4. Februar: Zunächst wollte außer Iris kaum jemand so richtig glauben, dass Peter und Yvonne tatsächlich eine Affäre haben. Doch spätestens seit Auftauchen eines Knutschvideos stehen die beiden in einem anderen Licht dar. Während Iris bei ihrer Tochter Jenny Frankhauser in Worms Unterschlupf suchte, wollte Peter eigentlich nach Mallorca zurückfliegen. Doch nachdem seine Ehefrau ins Krankenhaus eingeliefert worden war, scheint der Maler und Lackierer seine Pläne geändert zu haben.

Die Kleins, die seit 17 Jahren verheiratet sind, sollen sich in einem Hotel zur Aussprache getroffen haben, wie RTL berichtet. Auf eine Anfrage von RTL habe das Management der beiden erklärt: „Da die beiden seit 20 Jahren ein Paar sind und sich sehr lieben, sind beide an einem Happy End interessiert.“ Wie dieses Happy End aussehen soll, ist jedoch fraglich. Schließlich hat Iris schon längst erklärt, sich scheiden lassen zu wollen. Auch sie hat natürlich die Bilder gesehen, auf denen ihr Ehemann vertraut mit Yvonne Woelke kuschelt.

Treffen zwischen Iris und Peter verläuft höchst emotional

Peter solle jedoch sehr um die verletzte Iris kämpfen, so das Management weiter. Insgesamt sei es bei dem Treffen der beiden „sehr lautstark und impulsiv“ zugegangen sein. Hat die Ehe der Kleins etwa doch noch eine Chance? Zu einem Ergebnis habe die Aussprache noch nicht geführt, so der Sprecher der beiden. „In welche Richtung es geht, ist unklar. Dazu ist Iris momentan einfach zu verletzt und getroffen.“

Doch nicht nur Iris und Peter haben sich geäußert. Nach der Dschungelcamp-Affäre brechen nun auch Iris' Töchter Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger ihr Schweigen – auch Yvonne Woelke meldet sich mit einem kryptischen Statement.