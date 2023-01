Wegen ihrer Figur: Günther Jauch teilt im TV fies gegen Barbara Schöneberger aus

Von: Claire Weiss

Bei „2022 – Das Quiz“ geht es eigentlich um eine gute Sache. Vier Promis treten gegeneinander an, um möglichst viel Geld für karitative Zwecke zu erspielen. Doch auch die Unterhaltung darf in der ARD-Sendung nicht zu kurz kommen.

Berlin - Barbara Schöneberger (48), Günther Jauch (66), Florian Silbereisen (41) und Jan Josef Liefers (58) sind sich am Freitagabend (30. Dezember) für keinen Spaß zu schade. In skurrilen Spielen und Quizrunden treten die vier bei „2022 – Das Quiz“ gegeneinander an, um möglichst viel Geld für den guten Zweck zu gewinnen. Es wird viel gelacht – aber auch gegeneinander ausgeteilt.

Günther Jauch schießt gegen Barbara Schöneberger

Schon beim ersten Spiel geht es zur Sache. Inspiriert von Heidi Klums (49) diesjährigem Halloween-Look zwängen sich die prominenten Kandidaten in enge Wurmkostüme. Stark in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, hoppeln und tippeln sie zurück ins Studio. Zwar sind sie als Würmer verkleidet, doch sie kommen nur im Schneckentempo voran. Florian Silbereisen strahlt bis über beide Ohren, Barbara Schöneberger schaut viel skeptischer drein. „Das ist reine Provokation!“, schimpft sie.

Barbara Schöneberger kann für einen Moment nicht fassen, was Günther Jauche da eben gesagt hat. © Screenshots/ARD

Endlich neben Moderator Frank Plasberg (65) angekommen, muss Barbara Schöneberger erst mal etwas loswerden: „Durch diese ganz kleinen Schritte ist es extrem anstrengend im Oberschenkel!“ An Günther Jauch gerichtet, fügt sie hinzu: „Haben Sie’s auch so empfunden?“ Und der nutzt die Vorlage, um gegen seine Konkurrentin zu schießen: „Aber nur, wenn die so aneinander schleifen.“

Großes Finale kurz vor Silvester Frank Plasberg präsentierte am 30. Dezember 2022 zum 15. Mal den großen Jahresrückblick zum Mitraten. Die 15. war aber auch zugleich seine letzte Quiz-Show, denn der Moderator geht in Rente. Übrigens: Günther Jauch hat die Sendung bisher viermal gewonnen, Barbara Schöneberger zweimal und Jan Josef Liefers ebenfalls viermal. Florian Silbereisen war zum zweiten Mal dabei.

Immerhin von Florian Silbereisen gibt‘s Komplimente

Barbara Schöneberger ist kurz fassungslos, während ihre Kollegen im Hintergrund lachen. „Böse, böse“, kichert Florian Silbereisen. „Das ist bei mir der Fall, ich gebe das zu“, zeigt sich die 48-Jährige aber schließlich entspannt. Beim Spiel (die vier Promis müssen im Wurmkostüm einen kurzen Hürdenlauf mit Limbostange und diversen Hindernissen meistern) versagt die Moderatorin dann auf ganzer Linie. Wie ein gestrandeter Wal liegt Barbara Schöneberger am Boden und kann sich nicht bewegen. Immerhin versichert Flori ihr: „Du bist von Heidi Klum kaum zu unterscheiden!“

In der Vergangenheit gestand Barbara Schöneberger bereits, dass sie mit ihrer Figur unzufrieden sei. Sie träume von Kleidergröße 36. Verwendete Quellen: ARD/2022 - Das Quiz