Luxus pur: Preis für Helene Fischers Jumpsuit bei Florian Silbereisen lässt Schlagerfans staunen

Von: Stella Rüggeberg

Helene Fischer feiert Comeback im Luxus-Outfit © IMAGO / osnapix & IMAGO / STAR-MEDIA

Für ihr Bühnen-Comeback hat sich Helene Fischer in Schale geschmissen. Beim „Schlagercomeback.2022“ begeisterte die Sängerin im schwarzen Einteiler. Der Preis für das gute Stück haut Fans nun ebenfalls aus den Socken.

Leipzig - Helene Fischer feierte vor wenigen Tagen ihr Comeback (die größten Schlagerstars aller Zeiten). Bei Florian Silbereisens „Schlagercomeback.2022“ begeistert sie nicht nur mit ihrem tiefen Ausschnitt, sondern auch mit einem tiefen Griff ins Portemonnaie. So soll der schwarze Einteiler, in dem die Schlagerqueen über die Bühne fegte, ganz schön teuer gewesen sein.

Preis für Jumpsuit von Helene Fischer bei Florian Silbereisen lässt Schlagerfans staunen

Am 23. Juli war Helene Fischer bei Florian Silbereisens „Schlagercomeback.2022“ zu Gast. Nach ihrer Babypause stand sie dort erstmals wieder auf der Bühne und ließ sich von ihren Fans feiern. Ganze 30 Minuten durfte die „Atemlos“-Sängerin ihre Hits performen, inklusive spektakulären Tanzeinlagen, während die anderen Gäste in der Show lediglich drei bis vier Minuten auf der Bühne stehen durften.

Für ihr Comeback hat sich Helene Fischer auch richtig in Schale geschmissen. Der schwarz-glänzende Einteiler von der französischen Luxusmarke Saint Laurent kostet 2.290 Euro im Online-Shop der Marke. Dieser Preis gilt aber nur für den Jumpsuit. Der glitzernde BH, den Helene Fischer darunter trägt, kommt noch obendrauf.

Helene Fischer verkauft 130.000 Tickets für Mega-Konzert

Wer den Look kopieren will, muss also tief in die Tasche greifen. Es lässt sich jedoch bestimmt auch eine preiswertere Alternative finden. Allerdings waren nicht alle Zuschauer begeistert von dem Outfit der „Herzbeben“-Interpretin. So kommentierten manche, der Look siehe aus wie „Helene Fischer auf Wish bestellt“.

Der Preis kann der Schlagerqueen aber egal sein. Am 20. August gibt Helene Fischer ihr bislang größtes Konzert und hat dafür schon 130.000 Tickets verkauft. Bei dem Geld, was dabei zusammenkommt, ist ein 2.300-Euro-Jumpsuit locker drin. Verwendete Quellen: heute.at