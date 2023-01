Schimmel-Fund bei „Hartz und herzlich“ – Familienvater bricht in Tränen aus

„Hartz und herzlich“: Zu Hause machen Melanie und Christian im Bad eine Entdeckung, die sie mit den Tränen ringen lässt. Lesen Sie hier mehr:

Das Krefelder Viertel rund um die Dieselstraße ist ein Problembezirk. Hier leben viele Menschen am Existenzminimum und sind auf staatliche Hilfe angewiesen. „Hartz und herzlich“ widmet sich dem Alltag der Bewohner, der häufig von Geldsorgen und gesundheitlichen Problemen geprägt ist. Auch die Familie rund um Christian, Melanie und Sohn Nico zeigt unverblümt ihr Leben in der RTLZWEI-Sozialdoku.

MANNHEIM24 verrät, wieso der „Hartz und herzlich“-Teilnehmer in den neuen Episoden bittere Tränen vergießt.

Die Familie fühlt sich in ihren vier Wänden nicht mehr wohl: In der Wohnung über ihnen hat es einen Wasserschaden gegeben, der wurde zwar behoben – doch nur kurze Zeit später hat Christian eine erschreckende Entdeckung gemacht! (sik)