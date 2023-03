Sally Özcan: Wie viel Geld verdient die „Let‘s Dance“-Teilnehmerin eigentlich?

Sally Özcan nimmt 2023 bei „Let‘s Dance“ auf RTL teil. Hauptberuflich ist sie erfolgreiche Unternehmerin. Lesen Sie hier, wie viel Geld Sally Özcan eigentlich verdient:

Sally Özcan ist eine begehrte Back-Bloggerin. Auf Instagram zählt die 34-Jährige mittlerweile an die 1 Million Follower. 2011 fing sie mit ihrer Karriere an, inzwischen hat Sally sogar ihr eigenes Unternehmen. Doch, wie viel Geld verdient die 34-Jährige eigentlich? Was weiß man über Sallys Vermögen?

MANNHEIM24 verrät, wie reich „Let‘s Dance“-Teilnehmerin Sally Özcan wirklich ist – alle Infos zu ihrem Vermögen.

Sally nimmt 2023 bei „Let‘s Dance“ auf RTL teil. Eigentlich ist die 34-Jährige erfolgreiche Unternehmerin. Bei „Let‘s Dance“ stellt sie ihr Bewegungsgeschick unter Beweis. (fas)