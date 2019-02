RTL-Moderatorin ist schwanger und teilt süßen Schnappschuss mit Fans

Erneuter Nachwuchs im „Guten Morgen Deutschland“-Team: RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben ist schwanger und teilt dieses süße Bild mit ihren Fans.

Köln - RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (39) erwartet im Sommer ihr zweites Kind. Das verriet sie am Montag im RTL-Frühmagazin „Guten Morgen Deutschland“. Co-Moderator Wolfram Kons sprach sie dort auf entsprechende Spekulationen in den sozialen Netzwerken an und überreichte ihr eine Torte mit einem Marzipan-Baby. „Wir sind schwanger“, verkündete er sodann.

RTL-Moderatorin teilt süßes Foto: Geschlecht des Babys noch nicht bekannt

Auf ihrem persönlichen Instagram-Account teilte die 39-Jährige noch am Morgen einen wirklich süßen Schnappschuss mit ihren Fans. Die Moderatorin ist dabei in einem rosafarbenen Bällebad zu sehen, ihr deutlich gewölbter Bauch sticht dabei sichtbar hervor. Dazu verrät Finger-Erben: „Ich hab den größten Ball im Bällebad!“ Die auf dem Bild in Szene gesetzten pinken Bälle scheinen jedoch kein Indiz auf das Geschlecht des Babys zu sein.

Ob's ein Junge oder ein Mädchen wird, wollte Finger-Erben live im TV nämlich noch nicht preisgeben. „Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig“, sagte sie. Ihre Tochter Anna sei bis zum fünften Monat mit angeblich 99-prozentiger Sicherheit ein Junge gewesen. Finger-Erben lebt mit ihrem Ehemann Jens Diestelkamp und der zweieinhalb Jahre alten Anna in Köln.

