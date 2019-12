Dschungelcamp 2020: Starttermin für die neue Staffel bekannt - Alle Sendetermine

Im Januar 2020 geht es endlich wieder los - Das Dschungelcamp beginnt und elf Promis stellen sich harten Aufgabe. Alle Infos zum Staffel-Start und allen Dschungelcamp-Sendeterminen.

Im Januar 2020 startet die 14. Staffel des Dschungelcamp s - RTL hat den offiziellen Starttermin bekannt gegeben.

RTL hat den offiziellen Starttermin bekannt gegeben. Mehr oder weniger prominente Kandidaten sind in diesem Jahr mit dabei, darunter ein ehemaliger Bundesminister.

sind in diesem Jahr mit dabei, darunter ein ehemaliger Bundesminister. Die Promis müssen sich im australischen Urwald teils angsteinflößenden oder ekligen Prüfungen stellen.

Mehlwürmer, Spinnen und sogar Genitalien aller möglichen Tiere verspeisen, nervenaufreibende Mutproben im australischen Busch überstehen und nicht zuletzt der tagtägliche Lageraufenthalt mit D- bis Doppel-D Promis: So läuft das Dschungelcamp wohl auch 2020 wieder ab - auch wenn es einige Änderungen geben könnte. Im Januar 2020 startet bei RTL die 14. Staffel der ebenso beliebten wie kontroversen Reality-Show.

Dschungelcamp 2020: Ex-Frau, -Boxer und Minister stellen sich den Prüfungen

Ab Januar stellen sich wieder mehr oder weniger bekannte Kandidaten den Prüfungen im australischen Dschungel. Darunter sind laut Bild-Zeitung Claudia Norberg, Ex-Frau von Schlagersänger Michael Wendler, sowie Prince Damien, DSDS-Gewinner von 2016. Neben der Prominenz aus dem deutschen Reality-TV sind dieses Mal aber auch der Ex-Boxweltmeister Sven Ottke und sogar ein ehemaliger Bundesminister mit von der Partie.

Sie alle kämpfen um den Titel des Dschungelkönigs, können die teils extrem ekligen Prüfungen aber auch jederzeit mit dem Ausruf „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ beenden - dem offiziellen Titel der Sendung, die zumeist nur als „Dschungelcamp“ bezeichnet wird. Doch nur wer die Aufgaben besteht, bekommt die begehrten Sterne für „normales“ Essen - und die Gnade des TV-Publikums, das besonders wehleidige Kandidaten wie Model Gisele Oppermann im Dschungelcamp 2019 umso lieber leiden sieht.

Aber wann beginnt die große Dschungel-Sause? Damit Sie auch keine Folge der 14. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ verpassen: Hier finden Sie den TV-Planer für das Dschungelcamp im Januar 2020.

Sendetermine für das Dschungelcamp 2019: Die wichtigsten Daten

Das Dschungelcamp 2020 startet RTL zufolge am Freitag, 10. Januar 2020, um 21.15 Uhr .

startet RTL zufolge am Freitag, . Die täglichen Dschungelcamp-Sendungen beginnen ab Folge zwei immer um 22.15 Uhr auf RTL .

. Wie in den letzten Jahren wird es auch in der kommenden Staffel wieder 16 Dschungelcamp-Folgen geben.

Das Dschungelcamp-Finale 2020 findet am Samstag, 25. Januar 2020, ab 22.15 Uhr statt.

findet am Samstag, 25. Januar 2020, ab 22.15 Uhr statt. Am Sonntag, 26. Januar, kommt dann „Das große Wiedersehen“ ab 20.15 Uhr auf RTL.



RTL bietet neben der Übertragung im TV auch einenLive-Stream zum Dschungelcamp und einen Stream mit der Wiederholung.

Dschungelcamp 2020: Das erwartet uns in der 14. Staffel

Wer bekommt die Dschungelkrone in der 14. Staffel? In der vergangenen Staffel setzte sich Evelyn Burdeck i im Finale durch, 2018 gewann Jenny Frankhauser. Haben auch in diesem Jahr wieder eher unbekannte Reality-TV-Sternchen aus dem RTL-Kosmos eine Chance auf den Sieg? Dann wären „Temptation Island“-Kandidatin Anastasiya Avilova und DSDS-Teilnehmerin Antonia Komljen heiße Kandidatinnen auf den Sieg. Aber die Zuschauer sind bekanntlich unberechenbar - gewinnt in der neuen Staffel vielleicht mal wieder ein Mann? Da würden uns zum Beispiel Box-Weltmeister Sven Ottke oder "Trödelfuchs" Markus Reinecke einfallen, der mit seiner sympathischen Art punkten könnte.

Für ihren Sieg kassierte Reality-TV-Sternchen Burdecki im Jahr 2019 erstmals das fürstliche Preisgeld von 100 000 Euro, hinzu kommt für jeden Kandidaten eine Gage für die Teilnahme. Ob es das Preisgeld auch 2020 wieder geben wird, steht noch nicht fest. Noch besser verdienen beim Dschungelcamp übrigens die Moderatoren: Bereits von ein paar Jahren sickerte das Gehalt von S onja Zietlow durch - sie soll 40 000 Euro pro Sendung verdienen. Kein Wunder: Zietlow ist seit der ersten Staffel mit dabei und vermutlich der größte Star der Sendung. An ihrer Seite steht wie in den vergangenen sieben Staffeln wieder Daniel Hartwich.

Rubriklistenbild: © dpa / Stefan Menne