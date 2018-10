Peinliche TV-Panne: RTL-Nachrichtensprecherin ahnt nicht, was sich im Hintergrund abspielt

Echt peinlich! Eigentlich sollte es bei „RTL Aktuell“ um eine seriöse und wichtige Nachricht gehen. Doch dieses Mal geriet die eigentliche Meldung aufgrund eines Fehlers in den Hintergrund.

Berlin - Rechtschreibfehler passieren immer wieder. Nicht nur dem „Normalo“, sondern auch Journalisten, wie RTL unfreiwillig unter Beweis stellte. In der Sendung „RTL Aktuell“ ging es eigentlich um das häufige Fehlen von Abgeordneten der Linken und der AfD bei besonders relevanten namentlichen Abstimmungen im Bundestag. Leider unterlief der Redaktion ein Rechtschreibfehler.

Während Nachrichtensprecherin Charlotte Maihoff den nächsten Beitrag ankündigte, wurde im Hintergrund eine Grafik von gezeichneten Figuren von Männern und Frauen im Bundestag eingeblendet. Zwischen den Figuren der Schriftzug: „Nicht anwesent.“ Ein Tippfehler, den einige Twitter-User natürlich sofort bemerkten und hämisch kommentierten.

RTL-Panne: Warum der Hund weniger Futter bekommt

Das Branchenmagazin DWDL beispielsweise postete einen Screenshot des Fehlers auf Twitter mit den Worten: „Wir kaufen ein D und möchten gerne lösen - RDL Aktuell.“ Frei nach dem Motto: Wer den Ärger hat, braucht für Spott nicht zu sorgen.

Wir kaufen ein D und möchten gerne lösen - RDL Aktuell pic.twitter.com/BVgawhJ4hQ — Medienmagazin DWDL (@DWDL) 11. Oktober 2018

Doch damit nicht genug. Der Twitter-User phillyb ging noch einen Schritt weiter und meinte sogar, den Schuldigen für den Fehler gefunden zu haben. „Stark @rtlaktuell. Wenn die deutsche Rechtschreibung in den Prime-Time-Nachrichten vom Studiohund kontrolliert wird.“

Stark @rtlaktuell. Wenn die deutsche Rechtschreibung in den Prime Time Nachrichten vom Studiohund kontrolliert wird.#rtl #rtlaktuell pic.twitter.com/0pFGalwlJu — phillyb (@PhilippBehn) 11. Oktober 2018

Und RTL? Reagierte mit Humor und konterte auf die Sticheleien gekonnt ebenfalls über Twitter: „Gut beobachted, Philipp. Dem Studiohund wurde auch bereits das Futter gekürzt.“

Gut beobachted, Philipp. Dem Studiohund wurde auch bereits das Futter gekürzt. #rtlaktuell https://t.co/EtFVfbKsVf — RTL.de (@RTLde) 11. Oktober 2018

Ob der Studiohund trotzdem das nächste Mal wieder die Grafiken für die Moderation erstellen darf? Zumindest dürfte ihm die Futter-Kürzung nicht gefallen haben. Dennoch: Fehler passieren jedem mal. Auch Journalisten. Auch uns.

