Roland Kaiser präsentiert „Kaisermania“: Die schönsten Momente in Bildern

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am Samstagabend lädt Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. Schon zum 20. Jahr in Folge steht der Entertainer dabei am Elbufer auf der Bühne und begeistert ein Millionenpublikum.

1 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

2 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

3 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

4 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

5 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

6 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

7 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

8 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

9 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

10 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

11 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

12 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

13 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

14 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

15 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

16 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

17 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

18 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

19 / 19 Am 5. August lädt Roland Kaiser im MDR wieder zu seiner Konzertreihe „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

Dresden – Seit sage und schreibe 20 Jahren veranstaltet Roland Kaiser jeden Sommer in Dresden seine legendäre Konzertreihe „Kaisermania“. Am Samstagabend (5. August) ist es endlich wieder so weit und das Schlager-Urgestein stürmt am Elbufer die Bühne. Ab 20:15 Uhr zeigt der MDR die bunte Show und lässt den Abend anschließend mit der „Aftershow“ und einer Wiederholung des Konzerts von 2019 gebührend ausklingen.