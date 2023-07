Quotenkampf am Samstagabend: RTL-Trampolinshow zerlegt ProSieben und Sat.1

Von: Lukas Einkammerer

Am Samstagabend zeigte RTL eine neue Folge von „Big Bounce“. Die Trampolinshow konnte die Konkurrenz bei Sat.1 und ProSieben mit Leichtigkeit hinter sich zurücklassen.

Köln – Vier Jahre nachdem sich die Show auf unbestimmte Zeit aus dem deutschen Fernsehen verabschiedet hatte, zeigt RTL seit vergangenem Wochenende (22. Juli) wieder neue Folgen von „Big Bounce“. Das TV-Comeback scheint sich für das akrobatische Format bislang mehr als auszuzahlen, denn auch in den Einschaltquoten der zweiten Episode kann die Trampolinshow (fast) die gesamte Konkurrenz hinter sich zurücklassen.

RTL triumphiert dank „Big Bounce“ über andere Privatsender

Am Samstagabend tischten die privaten Sender den Zuschauern ein buntes Programm auf – und bedienten dabei viele verschiedene Geschmäcker. Neben „Big Bounce“ bei RTL, flimmerten bei ProSieben die Rankingshow „Darüber staunt die Welt“, bei Sat.1 die Animations-Komödie „Scooby! Voll verwedelt“ und bei VOX der Actionfilm „Great White – Holt tief Luft“ über die Bildschirme. Das Publikum war dabei aber eindeutig in Sportstimmung, wie ein Blick auf die Einschaltquoten offenbart.

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, schalteten von der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen 0,56 Millionen Zuschauer bei „Big Bounce“ ein, was RTL einen Marktanteil von 14,8 Prozent bescherte. Damit schnitt das Trampolinformat im Vergleich mit den anderen, privaten Sendern am Samstagabend mit großem Abstand am besten ab. „Darüber staunt die Welt“ konnte nur 0,28 Millionen Fernsehende für sich begeistern und „Scooby! Voll verwedelt“ und „Great White“ fanden derweil nur 0,27 Millionen und 0,24 Millionen Interessenten.

RTL beim Gesamtpublikum weniger erfolgreich: ZDF holt sich den Tagessieg

Während von der jüngeren Zielgruppe viele den Abend mit „Big Bounce“ verbrachten, fiel das Ergebnis beim Gesamtpublikum weniger gnädig für die privaten Sender aus. Mit „Ein starkes Team – Scharfe Schnitte“ konnte das ZDF mit 5 Millionen Zuschauern den Quotensieg des Tages holen, während 2,84 Millionen ARD-Zuschauer bei „Sportabzeichen für Anfänger“ einschalteten. Im Ranking der Top 25 meistgesehenen Formaten des Abends konnte sich aus dem Hause RTL lediglich „RTL Aktuell“ platzieren, das immerhin 2,04 Millionen Menschen für sich gewinnen konnte.

RTL kann in Sachen Quoten derzeit nicht klagen. Auch mit der Tiershow „Top Dog Germany“ erreicht der Sender immer wieder gute Quoten und verpasst Claudia Oberts Liebes-Show damit eine bittere Klatsche. Verwendete Quellen: dwdl.de