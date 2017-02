ProSieben startet Pendant zum Dschungelcamp - mit Pietro

München - Vorhang auf für das Safaricamp: ProSieben startet seine eigene Reality-Show für Z-Promis, quasi ein Pendant vom Dschungelcamp des Konkurrenten RTL.

Seit Samstag haben wir einen neuen Dschungelkönig. In der bereits elften Staffel der RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ setzte sich im Finale Sänger Marc Terenzi gegen TV-Darstellerin Hanka Rackwitz und Model Florian Wess durch. Und wem das Warten auf das Dschungelcamp 2018 zu lange dauert, dem bietet ProSieben demnächst eine Alternative. Der Sender starte nach Informationen der Bild-Zeitung seine eigene Z-Promi-Reality-Show.

Bei „Global Gladiators“ werden dem Bericht zufolge acht „Prominente“ auf eine abenteuerliche Safari nach Afrika geschickt. Auf ihrem Trip müssten sie sich durch Namibia bis zu den Victoriafällen in Sambia durchkämpfen. Ein stationäres Lager, wie im Dschungelcamp, gebe es nicht - dafür eines auf Rädern. Schlafen und Reisen würden die Z-Promis in einem umgebauten Frachtcontainer, der von einem Lastwagen gezogen wird. In diesem mit Kameras überwachten Container drinnen sollen sich die nur 70 Zentimeter breiten Pritschen befinden.

Bei jedem Stopp auf der Reise treten nach Bild-Informationen die acht Teilnehmer in zwei Teams in Challenges gegeneinander an. Am Ende einer jeden Folge entscheidet das erfolgreiche Team darüber, wer aus der unterlegenen Truppe die Show verlassen muss.

Ex-Dschungel-Sternchen und Ex-Fußballer mit dabei

Und wer wird alles dabei sein? Ein Wiedersehen soll es mit der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Larissa Marolt (24) geben, die 2014 Zweite wurde. Pietro Lombardi soll ebenfalls auf Safari gehen - wohl als Ablenkung und Neustart nach Trennungswirbel und-show mit seiner Sarah. Auch zwei Ex-Fußball-Profis sind dem Bericht zufolge mit dabei: Weltmeisterin Nadine Angerer (38) und Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Ulf Kirsten (51).

Ausgestrahlt werden soll „Global Gladiators im Frühjahr 2017.

fw