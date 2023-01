Promis bleiben im Dschungelcamp trocken: Die Tricks der IBES-Macher

Teilen

Im Dschungelcamp bleiben die Teilnehmer trotz Regen meist trocken. Lesen Sie hier, mit welchen Tricks die Macher in der RTL-Show arbeiten:

Es ist wieder soweit! Seit dem 13. Januar 2023 laufen wieder neue Folgen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Zwölf mutige Promis haben sich dieses Jahr auf den Weg nach Down Under gemacht, um sich die Krone zu holen. Dabei bleibt sicher kein Auge trocken!

MANNHEIM24 verrät, mit welchen Tricks die Macher vom Dschungelcamp in der RTL-Show arbeiten.

Das Dschungelcamp auf RTL ist eine Reality-Show, die sich schon seit Jahren großer Beliebtheit erfreut. Mittlerweile in der 16. Staffel wird das Format auf RTL ausgestrahlt. (fas)