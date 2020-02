DSDS (RTL): Recall-Zwischenfall! Pietro stürmt raus - Bohlen-Befürchtung bewahrheitet sich

Zwischenfall beim DSDS-Recall auf RTL: Pietro Lombardi stürmte aus dem Studio. Dieter Bohlen folgte ihm und hörte die bittere Wahrheit.

Sölden - Die Casting-Phase bei DSDS ist beendet, vom 15. Februar an stehen bei RTL die Recall-Folgen an. Als erste Kulisse haben die DSDS-Macher das österreichische Sölden ausgesucht. Das sorgte für spektakuläre Berg-Anblicke. Aber auch für Probleme. DSDS-Juror Pietro Lombardi bekam das schmerzhaft zu spüren, wie RTL schon vor der Ausstrahlung der ersten Recall-Folge durch ein Video publik machte.

DSDS (RTL): Pietro Lombardi stürmt aus Studio - „Macht ihr ohne mich“

Denn die Luft in mehr als 3000 Metern Höhe ist für einen Flachland-Helden wie Pietro Lombardi nicht so leicht zu verkraften. Er muss abrupt seinen Arbeitsplatz am Jury-Pult verlassen und stürmt mit den Worten „Macht ihr die Gruppe ohne mich“ aus dem Studio. „Ich kann nicht mal reden“, sagt er noch - dann geht‘s ab an die frische Luft. Ein Notfall!

„Ich bin echt keine Memme, aber mir ist total schlecht“, sagt er dann mit trübem Blick. „Die Höhe ist das bisschen.“ Pietro Lombardi weiter: „Ich bin nicht körperlich kaputt, mir ist einfach schlecht.“

DSDS (RTL): Dieter Bohlen äußert Verdacht - „Kotzt der da?“

Die anderen drei Jury-Mitglieder bleiben zunächst im DSDS-Studio, machen sich aber große Sorgen um ihren Kollegen. Dieter Bohlen äußert prompt einen Verdacht. „Kotzt der da?“

Als Pietro Lombardi nicht zurückkehrt, schmeißt sich Dieter Bohlen eine Jacke über und macht sich auf den Weg, nach ihm zu sehen. Im Freien bewahrheitet sich dann die Befürchtung des Pop-Titans, wie ein Gespräch zwischen den beiden Jury-Kollegen beweist: „Hast du gekotzt?“ „Jaja.“ „Ehrlich?“ „Jetzt ist es raus?“ „Jetzt ist es raus, ja!“ „Geht‘s besser jetzt?“ „Wenn ich drin bin, schau ich mal, aber es musste raus.“

Die gute Nachricht für Pietro Lombardi: Nach dem Sölden-Recall geht‘s ab nach Südafrika. Ob ihm dort die Hitze genauso zu schaffen macht?

Auch DSDS-Kandidatin Vanissa Toufeili bekommt die Höhenluft nicht so gut - sie legt sich in Sölden mit einer Konkurrentin an. Bei Vanessas Aussehen fiel der DSDS-Jury schon beim Casting etwas auf, sie gab alles zu.

