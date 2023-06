Paulina Ljubas war schwanger von Yasin: Sie glaubt, das Kind wegen der Trennung verloren zu haben

Von: Lisa Klugmayer

Paulina Ljubas und Yasin sprechen sich be „Ex on the Beach“ aus. Dabei kommt raus, dass sie kurz nach der Trennung eine Fehlgeburt hatte.

Mexiko – Folge acht von „Ex on the Beach“ hält jede Menge Überraschungen für Fans bereit. Denn Paulina (26) beichtet Yasin (31), dass sie zum Zeitpunkt der Trennung schwanger war, das Kind aber verloren hat. Das Verständnis und Mitgefühl von Yasin lässt Paulina hoffen: Vielleicht gibt es doch noch ein Liebescomeback. Doch kurz danach folgt die Klatsche: Sie muss die Villa verlassen.

„Ex on the Beach“-Beichte: Paulina war schwanger – Yasin wusste von nichts

Paulina Ljubas und Yasin machten ihre Beziehung im Februar letzten Jahres öffentlich. Nur drei Monate später verschwanden dann alle gemeinsamen Fotos von ihren Instagram-Profilen. Für Fans ein ganz klares Zeichen: Die beiden sind wieder getrennt. Die Gerüchteküche kochte und schließlich gaben die beiden ihre Trennung bekannt. „Zum Ende gab es dann doch ein paar mehr Differenzen“, verriet Yasin damals seinen Fans.

In der vierten Staffel von „Ex on the Beach“ treffen die beiden nun wieder aufeinander. Dort gesteht Paulina Ljubas jetzt: Sie war zum Zeitpunkt der Trennung schwanger, hat das Kind aber wegen der Trennung verloren. Yasin wusste von nichts. „Es ist viel mehr passiert, als du denkst“, so Paulina unter Tränen.

„Ex on the Beach“ Staffel 4: Sendetermine im Überblick 9. Folge: 20. Juni 2023 10. Folge: 27. Juni 2023 11. Folge: 04. Juli 2023 12. Folge: 11. Juli 2023 13. Folge: 18. Juli 2023 14. Folge: 25. Juli 2023 15. Folge: 01. August 2023 16. Folge: 08. August 2023 17. Folge: 15. August 2023 18. Folge: 22. August 2023

Yasin ist fassungslos, hört ihr aber geduldig zu. „Ich will, dass du weißt, dass ich da gewesen wäre, ich wusste von nichts“, versicherte er Paulina. „Ich hab das Kind verloren, weil ich mich aufgrund der Trennung so aufgeregt habe“, ist sie sich sicher. Nach dieser Aussprache schöpft Paulina neue Hoffnung, denn Yasin sei ihre große Liebe.

Doch auch wenn Yasin einfühlsam auf diese Beichte reagiert hat, bleibt ein Liebescomeback für ihn ausgeschlossen. Kurz danach steht er nämlich vor der Entscheidung: Paulina oder Carina? Seine Ex oder seine Neue. Eine der beiden Frauen muss die Villa sofort verlassen. Yasin entscheidet sich gegen seine Ex und Paulina muss ihre Koffer packen.

Paulina Ljubas muss die „Ex on the Beach“-Villa trotz ihrer Schwangerschaftsbeichte verlassen. © RTL/Ex on the Beach

Verwendete Quellen: RTL/Ex on the Beach – Staffel 4, Folge 8