Neuer Fall bei „Aktenzeichen XY“ – wer hat Josef Hellinger (86) stranguliert und getötet?

In einer neuen Folge „Aktenzeichen XY“ geht es um einen grausamen Fall. Ein Rentner soll in seiner Wohnung stranguliert und getötet worden sein. Lesen Sie hier mehr:

Es ist ein grausamer Fall, der sich im Sommer 2003 in einer Wohnung im hessischen Flörsheim am Main ereignet: Josef Hellinger, ein 86 Jahre alter Rentner, sitzt alleine daheim, als ein oder mehrere Unbekannte an seiner Tür klingeln. Als er die Tür öffnet, wird er böse überfallen.

MANNHEIM24 fasst den Fall des 86-Jährigen zusammen, der in einer neuen Folge „Aktenzeichen XY“ gezeigt wird.

Schon seit 55 Jahren hilft die ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY“ dabei, ungeklärte Fälle zu lösen. Nicht selten sind es die Zuschauer, die den entscheidenden Hinweis liefern. (fas)