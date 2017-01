Neue Talentshow mit Michelle Hunziker und Bully Herbig

München - Ab dem Frühjahr will Sat.1 eine neue Talentshow starten, bei der Michelle Hunziker, Michael „Bully“ Herbig und Sasha als Juroren die Daumen heben oder senken dürfen.

Artisten, Sänger, Magier, Tänzer oder Comedians, jeweils „die Besten ihrer Klasse“, zeigen in „It's Showtime“ jeweils am Sonntagabend ihr Können, teilte der Privatsender am Freitag mit. In jeder Kategorie sollen dabei drei „Meister ihres Fachs“ gegeneinander antreten. Die Jury entscheidet, wer von ihnen der Beste ist. Gesamtsieger bei „It's Showtime - Das Battle der Besten“ wird, wer von ihnen das Studiopublikum am meisten beeindruckt hat.

Moderiert wird die neue Show von Annemarie und Wayne Carpendale.

dpa