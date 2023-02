Neue Sat.1-Show startet - Erste Kandidaten von „The sweet Taste“ enthüllt

Eine bekannte Jury wird bei „The sweet Taste“ die süßen Löffel verkosten (von links): Frank Rosin, Alex Kumptner, Tim Raue und Alexander Herrmann. Die neue Kochshow startet am 22. Februar um 20.15 Uhr auf Sat.1. © Benjamin Kis/Sat.1

Der Mittwochabend in Sat.1 wird süß: Die neue Show „The sweet Taste“ - ein Ableger der erfolgreichen Show „The Taste“ - startet am Mittwoch.

München - Der TV-Sender Sat.1 lädt ab dem 22. Februar mittwochs um 20.15 Uhr zum Dessert: Wer sahnt in der neuen Kochshow „The sweet Taste“ ab? Das Format ist ein Ableger von „The Taste“ und funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen die Jury mit ihren wohlschmeckenden Kreationen überzeugen - allerdings kommt diesmal nur Süßes auf die Löffel. In einer Pressemitteilung enthüllt Sat.1 erste Details zu den Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in das Kochstudio wagen.

Welche Gastjuroren es bei „The sweet Taste“ zu überzeugen gilt, verrät fuldaerzeitung.de.

Die 20-jährige Charlotte aus Tutzing tauscht Skalpell gegen Rührbesen. Bei „The sweet Taste“ möchte die Medizinstudentin zeigen, dass sie filigran arbeiten und locker wie Eischnee mit Profiköchinnen und -köchen mithalten kann. Sie tritt gegen Konditorin Anne aus Regensburg an, die als großer „The Taste“-Fan immer auf eine Dessertstaffel gewartet hat. Die 24-Jährige ist eine Kämpfernatur: „Wenn ich etwas will, dann schaffe ich das auch.“ Auch Steve, Operationstechnischer Assistent aus Dresden, wittert seine Chance. Der 36-Jährige hat 2020 schon kulinarische TV-Erfahrung bei „Das große Backen“ gesammelt.