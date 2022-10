Neue „Bachelor in Paradise“-Staffel – Kandidat Vadim will den Rosen eine neue Chance geben

Vadim ist bekannt aus „Die Bachelorette“ 2018 © RTL / René Lohse

Bald läuft die vierte Staffel von „Bachelor in Paradise“ auf RTL+. Auch Vadim ist bei der neuen Staffel dabei. Lesen Sie hier, wie er den Kampf um die Rosen gewinnen will:

Ab dem 3. November läuft die vierte Staffel von „Bachelor in Paradise“ bei dem Streamingportal RTL+. Sharon Battiste hat es vorgemacht: Die Bachelorette ist seit der Rosen-Show in festen Händen. Doch es gibt noch viele Singles, die sich nach der Liebe und der letzten Rose sehnen. Auch Vadim Vyskubov aus Weinheim ist in der neuen Staffel von „Bachelor in Paradise“ dabei – und möchte den Rosen eine neue Chance geben.

MANNHEIM24 verrät, woher die Zuschauer den 31-Jährigen kennen – und wie Vadim bei „Bachelor in Paradise“ die Frauen beeindrucken möchte.

„Wenn etwas nicht passt, dann darf man es auch nicht erzwingen “, lautet das Motto von Vadim. Zusammen mit sechs anderen Männern hat er bei „Bachelor in Paradise“ nur eine Mission: Den Kampf um die Rosen gewinnen! (sik)