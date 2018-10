Diese Tatort-Darstellerin aus München zeigt sich hüllenlos in Dating-Show

Neue Folgen bei „Naked Attraction“ auf RTL II bedeuten neue hüllenlose Kandidaten. Eine von ihnen kommt aus München und hat bereits in einem „Tatort“ mitgespielt.

München - „Naked Attraction“ ist zurück! Aktuell laufen auf RTL II neue Folgen der Dating-Show und auch dieses Mal liefert die Sendung die eine oder andere Überraschung. Bei der nächsten Sendung am Montag, den 15. Oktober 2018, wird eine Kandidatin aus München in der Box stehen und alle Hüllen fallen lassen. Vineta ist Kosmetikerin und hat auch schon als Statistin in einem Münchner „Tatort“ mitgespielt.

Die 40-Jährige hat sich vor zwei Jahren von ihrem Mann getrennt und sucht nun nach der großen Liebe. Ihr Anforderungsprofil: Ihr Traummann sollte vor allem groß, muskulös und dunkelhaarig sein. Auch ein Bart würde nicht schaden. No Gos bei Männern sind für die gebürtige Lettin Bauch, Hüftspeck und zu viele Piercings.

„Naked Attraction“: Konkurrenz unter anderem durch Tanja

Und so funktioniert die Show: Ein Single wählt zwischen sechs Kandidaten. Das Kuriose dabei: Diese präsentieren sich komplett ohne Kleidung wie Gott sie schuf und befinden sich in Schaufenster ähnlichen Boxen. Ihre Körper werden erst nach und nach aufgedeckt, das Gesicht wird als letztes gezeigt.

Vineta ist eine der sechs Kandidatinnen der nächsten Folge. Ihre Freizeit verbringt sie gerne in den Bergen beim Wandern, Bergsteigen und Skifahren. Konkurrenz bekommt sie von der 37-jährigen Tanja, die sich bei der Partnerwahl allerdings nicht auf ein Geschlecht festlegen möchte. Wichtig ist ihr, dass die Chemie stimmt.

„Naked Attraction“: Picker Markus mit Qual der Wahl

Der sogenannte Picker ist Markus, der nach eigenen Angaben ebenfalls sehr genau auf einen durchtrainierten und gepflegten Körper achtet. Der 47-Jährige ist schon seit sechs Jahren Single und trägt den besonderen Titel des „schnellsten Doppelskiweltmeisters in der Geschichte Österreichs“.

Wen wird er wählen? Vielleicht Vineta? Am Montagabend (22.15 Uhr bei RTL II) sind wir schlauer. Die Moderation übernimmt Milka Loff Fernandes. Schon im Februar hatte sich niemand Geringeres als Cathy Lugner in der Sendung komplett nackt gezeigt. Wenige Monate später präsentierte sie sich auch auf Instagram sehr freizügig.

