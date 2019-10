Markus Lanz (ZDF) am Mittwoch, den 30. Oktober 2019: Thema und Gäste der Sendung

Heute Abend wird es bei Markus Lanz wieder politisch: Vielen Gästen sprechen über die Thüringen-Wahl. Aber auch ein deutscher Filmstar und ein ehemaliger Betrüger sind eingeladen.

Hamburg - Die Landtagswahl in Thüringen spielt auch heute Abend, am 30. Oktober 2019, wieder eine wichtige Rolle bei Markus Lanz. Darüber informiert der Fernsehsender ZDF in einer Pressemitteilung. Diese Gäste begrüßt Moderator Markus Lanz (50) heute in Hamburg:

Politiker Mike Mohring

Journalistin Cerstin Gammelin

Ex-Kunstberater Helge Achenbach

Schauspielerin Marie Bäumler

Politiker Mike Mohring (47) macht in der ZDF-Talkshow um 23.15 Uhr den Anfang. Während am Dienstag die SPD in der Talkshow vertreten war, analysiert heute der CDU-Spitzenkandidat im ZDF das schlechte Abschneiden seiner Partei in Thüringen. Außerdem äußert er sich vor Markus Lanz zum schwierigen Prozess der Regierungsbildung.

Im Anschluss beleuchtet Redakteurin Cerstin Gammelin (54) mit Markus Lanz die Ursachen und Folgen des Ergebnisses der Thüringen-Wahl. Dabei wirft die in Sachsen geborene „Süddeutsche Zeitung“-Redakteurin auch einen Blick auf die Folgen für die Bundespolitik.

ZDF: Ehemaliger Kunstbetrüger spricht über seine dunklen Momente

Der ehemalige Kunstberater Helge Achenbach (67) saß vier Jahre im Gefängnis: Er hatte den Aldi-Erben Berthold Albrecht um Millionen betrogen. Mit Markus Lanz spricht er im ZDF über seine dunkelsten Momente, Reue und den irrwitzigen Kunstmarkt.

Schauspielerin Marie Bäumer rundet den Abend im ZDF ab: Spätestens seit der Romy-Schneider-Verfilmung „3 Tage in Quiberon“ gehört sie zur Top-Riege der deutschen Filmstars. Jetzt hat sie ihr erstes Buch geschrieben - und stellt es bei Markus Lanz (ZDF schneidet Teil der Lanz-Sendung raus - Sprecherin nimmt Stellung- tz.de*) vor.

