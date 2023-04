Geissens Töchter verlieren Hund: Robert macht sich GPS Tracker zunutze

„Nicht bei der Sache“: Manuel Flickinger über die Verantwortungslosigkeit der Geiss-Töchter

Von: Sarah Isele

Teilen

Bei den Geissens geht es in einer Folge wieder drunter und drüber. Das Chaos scheint perfekt, als Davina und Shania nach einem Shoppingtag Hund Maddox verlieren.

„Shania, wo ist Maddox?“, dieser Satz läutet die neue Folge der Geissens auf RTLZWEI ein. Maddox ist der Familienhund der schrecklich glamourösen Familie. Diese besteht aus Vater Robert, Mutter Carmen und den beiden Töchtern Davina und Shania. Gemeinsam mit RTLZWEI nimmt die Familie die Zuschauer mit durch ihren Jet-Set-Alltag in Glanz und Glitzer. In der neuesten Folge verlieren die beiden Töchter in ihrer Schusseligkeit den Haus und Hof Wuffi, wie MANNHEIM24 berichtet.

Geissens Töchter verlieren Hund: Maddox ist verschwunden

Die Geissens sind mal wieder mit neuen Folgen auf RTLZWEI am Start. Diesmal geht es nicht mehr um das Oktoberfest, das die Geissen ins St. Tropez veranstalten – sondern um die Zeit danach. Die Eltern Carmen und Rooobert sind wieder zurück in ihrem Apartment in Dubai und Töchter Shania und Davina sind in ihrer Wahlheimat Monaco. Dass bei den Geissens immer etwas geboten ist, dürfte mittlerweile jedem klar sein.

Denn die beiden Töchterchen Davina und Shania verlieren nach einem Shoppingtrip Hund Maddox. Eigentlich wollten die beiden nur kurz in der Tiefgarage ihrer Wohnung halten, um die Einkaufstüten nach oben zu bringen. Beide Mädels verlassen das Auto und lassen Hund Maddox darin sitzen. Das Drama nimmt seinen Lauf, weil Shania vergisst, ihre Autotür zu schließen.

Yacht, Ruhm, Reichtum – so sehr haben sich die Geissens über die Jahre verändert Fotostrecke ansehen

Suche nach Maddox: Geissens Töchter verlieren Hund

Als Davina und Shania zum Auto zurückkehren, fällt ihnen auf, dass Maddox fehlt. Eine erste Suche hilft ihnen aber nicht weiter und der Familien-Wuff ist nicht aufzufinden. Immer wieder hört man die verzweifelten Worte „Shania, wo ist Maddox?“ durch die Parkgarage schallen. Schlussendlich ruft Davina ihren Vater an, der den beiden Mädchen aber aus Dubai nicht helfen kann. Also suchen die Mädels weiter.

Wenig später erhält Vater Robert Geiss eine Nachricht vom Nachbarn in Monaco. Der habe den Hund in der Parkgarage gefunden und mit in sein Apartment genommen. Darüber informiert Robert Geiss seine Töchter. Diese sind natürlich ganz erleichtert, dass der Familienhund wieder bei ihnen ist. Indes legt ihnen ihr Vater die Besorgung eines GPS-Trackers ans Herz. Doch nicht immer ist Robert so entspannt, er verletzte sich etwa beim Oktoberfest und musste von einem Arzt behandelt werden.

Davina und Shania verlieren Hund: Manuel Flickinger findet es „richtig fürchterlich“

Unser Promi-Experte Manuel Flickinger, der sich sehr über die neue Staffel der Geissens gefreut hatte, ist beim Anblick der Ereignisse um Maddox geschockt. „Ich fand es richtig fürchterlich, dass Shania und Davina Hund Maddox im Auto vergessen haben und dieser dann auch noch abhaut – einfach unglaublich!“, sind seine Worte dazu. Laut Manuel Flickinger sieht man daran „wieder, dass die beiden Mädels und vor allem auch Shania einfach nicht bei der Sache sind“.

Am meisten schockiert ihn, dass Shania überhaupt nicht an den Hund denkt und die Beifahrertür sogar sperrangelweit offen stehen lässt. Wie gut, dass der Nachbar zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und Maddox einfangen konnte. Den von Robert vorgeschlagenen GPS-Tracker hält der Promi-Experte in diesem Fall zwar für sinnvoll, findet es generell aber „total überflüssig“. „Am besten, man passt auf seinen Hund einfach selbst auf.“



Geissens Töchter verlieren Hund: Robert macht sich GPS Tracker zunutze

Natürlich hören die beiden Mädels auf ihren lieben Herrn Papa und machen sich gleich daran, so einen GPS-Tracker für Maddox zu kaufen. Als sie das Halsband geliefert bekommen, legen sie es dem Hund sofort an und freuen sich riesig darüber. Robert und Carmen, weit entfernt in Dubai, machen sich indes den GPS-Tracker von Maddox zunutze. Denn auch Carmen lädt sich die App herunter.

Mit dieser kann auch sie sehen, wo sich Maddox – und damit auch ihre Töchter – aufhalten. Doch zum Glück verheimlichen die Eltern Geiss dies nicht vor ihren Töchtern, sondern rufen diese direkt an und machen ihnen klar, dass sie wissen, dass die Mädels sich in genau diesem Moment im Yachthafen Monacos aufhalten. Also ist noch mal alles gut ausgegangen. Wer noch mehr von Davina und Shania sehen will, kann dies in der Zweiten Staffel ihrer Sendung „We love Monaco“ tun. (rah)