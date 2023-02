Manu überbringt Fans von „Die Reimanns“ schlechte Nachricht: Neue Folgen erst Ende des Jahres

Von: Jonas Erbas

Teilen

Schlechte Nachrichten für Fans von Manuela und Konny Reimann: Die vorerst letzte Folge von „Willkommen bei den Reimanns“ lief bereits. Erst Ende 2023 kehren die Auswanderer bei Kabel eins zurück.

O‘ahu – Im Januar 2022 fanden Manuela (54) und Konny Reimann (67) bei Kabel eins eine neue Fernseh-Heimat: Aus „Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben“ (damals RTL II) wurde „Willkommen bei den Reimanns“ – die Erfolgszutaten der Sendung blieben allerdings die gleichen. Noch immer faszinieren die Auswanderer, die inzwischen auf Hawaii leben, etliche Zuschauer. Schade nur, dass ihre nächsten Abenteuer erst gegen Ende des Jahres ausgestrahlt werden.

Das war‘s vorerst mit „Willkommen bei den Reimanns“ – Manuela verrät, wann es weitergeht

Das war es schon wieder: Am Sonntag (5. Februar) flimmerte die vorerst letzte Folge von „Willkommen bei den Reimanns“ über die Fernsehbildschirme. Für die Zuschauer heißt es jetzt: warten, warten, warten.

Bilder wie diese gibt es in nächster Zeit höchstens auf Instagram, denn am Sonntag (5. Februar) lief bereits die „letzte neue Folge“ von „Willkommen bei den Reimanns“, wie Manuela in dem sozialen Netzwerk bestätigte. Eine Rückkehr mit weiteren Episoden stehe erst Ende 2023 an (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Manuela Reimann

Angesichts des vorläufigen TV-Abschieds der beiden Kult-Auswanderer Manuela und Konny, wandte sich die 54-Jährige bei Instagram noch einmal an ihre Follower: „Unsere letzte neue Folge für eine Weile. Wir kommen aber wieder gegen Ende des Jahres“, so die aus dem Kraichgau (Baden-Württemberg) stammende Fernsehberühmtheit. Wann genau Kabel eins die nächste Fuhre an „Willkommen bei den Reimanns“-Folgen ins Rennen schickt, ist indes noch nicht bekannt.

Traumziel O‘ahu: Auf dieser hawaiianischen Insel haben die Reimanns ihr Paradies gefunden! O‘ahu ist eine der acht Hauptinseln des hawaiianischen Archipels und mit rund einer Million Einwohner die bevölkerungsreichste Insel des US-Bundesstaats. Allein 350.000 Menschen leben in und um die Hauptstadt Honolulu, die das wirtschaftliche, kulturelle und touristische Zentrum Hawaiis bildet. Mit seinen weitläufigen Traumstränden, etlichen Luxushotels und der malerischen Landschaft ist Honolulu eines der beliebtesten Reiseziele innerhalb der USA. Insbesondere für begeisterte Surfer und Schwimmer lohnt sich die Reise nach O‘ahu, doch auch geschichtsinteressierte Touristen kommen hier auf ihre Kosten: Auf der Insel liegt unter anderem die Militärbasis Pearl Harbor, die 1941 Opfer eines japanischen Überraschungsangriffs wurde und damit zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg führte.

Adrenalin-Abenteuer für Konny Reimann – „Willkommen bei den Reimanns“ pausiert für Monate

In der bis dato letzten Episode (Titel: „Sturzflug und Looping! Ein Geburtstags-Adrenalinkick für Konny“) feierten die Reimanns, für die es in der Staffel quer durch die Staaten ging, im US-Bundesstaat Washington Konnys 67. Geburtstag. Für den gebürtigen Hamburger gab es fernab der Heimat zu diesem Anlass sogar eine Schwarzwälder Kirschtorte – und ein Abenteuer, das dem Geburtstagskind alles abverlangt: Beim „Wingwalking“ darf er auf den Tragflächen eines Doppeldeckers mitfliegen!

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Zurück auf Hawaii steht dann noch ein besonderes Jubiläum an: Ein befreundetes Paar möchte nach 25 Jahren sein Hochzeitsgelübde erneuern. Entsprechend emotional, aber sicherlich ebenso actionreich werden die Auswanderer dann Ende 2023 zurückkehren. Mit den reiselustigen Eheleuten wird es selten langweilig. Zuletzt saß der Schreck allerdings tief: Manuela und Konny Reimann glaubten, einem bewaffneten Mann gegenüberzustehen. Verwendete Quellen: instagram.com/manuelareimann, kabeleins.de