Suche geht weiter: Fall Mandy Müller bei „Aktenzeichen...XY“

Seit mehr als 10 Jahren wird Mandy Müller aus Nienburg in Niedersachsen gesucht - jetzt kommt wieder neuer Schwung in die Ermittlungen. Der Fall der vermissten jungen Frau wird bei „Aktenzeichen...XY ungelöst“ im ZDF thematisiert.

Nienburg/Celle - Es war ein Samstag, an dem die Nienburgerin das letzte Mal in ihrer niedersächsischen Heimatstadt an der Weser gesehen wurde. Am 13. September 2008, fuhren Mandy Müller und ihr nach "Sinti-Sitte" verheirateter Ehemann mit dem Auto von Nienburg nach Celle, berichtet die Polizei. Seitdem vermisst ihre Familie die damals 18-Jährige.

Jetzt können die Angehörigen neue Hoffnung schöpfen: Am Mittwoch, 24. April, wird der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen...XY ungelöst“ thematisiert. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg - Zweigstelle Celle - und die Mordkommission der Nienburger Polizei ermitteln seit 2016 intensiv in dem Vermisstenfall, dessen Ermittlungen 2011 zunächst eingestellt wurden. Jetzt setzten die Verantwortlichen auf die Hilfe der Bevölkerung. In der Sendung werden Ermittler den Fall vorstellen und sich mit gezielten Fragen an die Zuschauer wenden, heißt es in einer Mitteilung von Polizeipresesprecher Axel Bergmann.

Mandy Müller: Letzte Spur in Celle

Bekannt ist bereits, dass die Eltern des Ehemannes dem jungen Paar im Jahr 2008 in der Birkenstraße im niedersächsischen Celle ein Einfamilienhaus überlassen hatten, welches die beiden zu der Zeit renovierten und einrichteten. Die ersten Möbelstücke waren bereits gekauft. Für den Sonntagvormittag, 14. September, hatte Mandy Müller zusammen mit ihren Eltern einen Umzug in das neue Haus in Celle geplant.

Dazu kam es jedoch nicht mehr, da die Nienburgerin in der Nacht zum 14. September bis heute spurlos verschwunden ist. In den frühen Morgenstunden war ihr Mobiltelefon noch im Bereich der Gemeinde Adelheidsdorf in der Samtgemeinde Wathlingen im Landkreis Celle, eingeloggt. Dieser Ort liegt rund 8,5 Kilometer von dem Wohnhaus in Celle entfernt.

Das ist die letzte Spur von Mandy Müller. Seit diesem Zeitpunkt fragt sich ihre Familie, was in dieser Nacht passiert ist. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Staatsanwaltschaft und die Beamten der Mordkommission davon aus, dass Mandy Müller Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist. Darüber berichtete der Blickpunkt Nienburg* bereits im Jahr 2009.

Polizei sucht Antworten im Fall Mandy Müller

Um in ihren Ermittlungen weiter zu kommen, wenden sich Polizei und Staatsanwaltschaft mit folgenden konkreten Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hatte am Wochenende 13./14.September 2008 telefonisch oder persönlich Kontakt zu Mandy Müller?

Wer kennt Personen, die an dem besagten Wochenende telefonisch oder persönlich Kontakt zu Mandy Müller hatten?

Wer kann Angaben zum Tagesablauf von Mandy Müller an diesem Wochenende machen?

Wer hat sich an diesem Wochenende 13./14. September 2008 - oder an den Tagen davor beziehungsweise danach - im Bereich der Birkenstraße 39 in 29225 Celle aufgehalten?

Welche Beobachtungen haben Sie dort gemacht?

Kennen Sie Personen, die im Sommer/Herbst 2008 Renovierungsarbeiten in dem Wohnhaus an der Birkenstraße durchgeführt haben oder sind Sie selbst dort tätig gewesen?

Sind Ihnen in der Nacht vom 13. auf den 14. September 2008 oder in den frühen Morgenstunden in Adelheidsdorf Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wissen Sie von Personen, die Anrufe im Namen von Mandy Müller getätigt haben?

Darüber hinaus bitten die Ermittler, sich mit allen Informationen, die die Person Mandy Müller betreffen könnten, an die Polizei zu wenden. Das gilt insbesondere auch dann, wenn die Informationen auf den ersten Blick möglicherweise unbedeutend erscheinen.

Mit Mandy sind auch ihre persönlichen Gegenstände, die sie mit nach Celle genommen hatte, verschwunden. Dazu fragen die Ermittler konkret, wer Angaben zum Verbleib der folgenden Gegenstände machen kann:

Eine schwarze Reisetasche der Marke "Check-in"

+ Diese Tasche wird auch mit Mandy Müller in Verbindung gebracht. © Polizei

Eine grüne Reisetasche der Marke "United Colors of Benetton", diese stammt aus dem damaligen Rabattprogramm der Firma "Esso"

+ Eine solche Reisetasche hatte Mandy Müller bei sich. © Polizei

Eine Handtasche der Marke "Louis Vuitton"

+ Eine solche Handtasche gehörte Mandy Müller. © Polizei

Zwei goldene Ohrringe, Creolen

+ Ohrringe in dieser Art trug die junge Frau. Die Polizei hat diese Beispiele jetzt veröffentlicht. © Polizei

Ein silberfarbenes Mobiltelefon der Marke "Nokia", Modell 6500s

+ Ein solche Handy hatte Mandy Müller bei sich. © Polizei





Zu Mandy Müller: Die etwa 1,60 Meter große und schlanke Mandy Müller hatte bei ihrem Verschwinden lange schwarze, gelockte Haare und auffällig viele Sommersprossen. Zur Bekleidung zum Zeitpunkt ihres Verschwindens können keine Angaben gemacht werden.

Hinweise im Fall Mandy Müller

Wenn der Fall am 24. April bei „Aktenzeichen...XY ungelöst“" ausgestrahlt wird, besteht für die Zuschauer die Möglichkeit, neben dem Hinweistelefon im Studio auch direkt ein Hinweistelefon bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg anzurufen. Die entsprechende Telefonnummer wird rechtzeitig veröffentlicht. Zusätzlich setzt die Polizei auf die bewährte internetbasierte Plattform BKMS (Business Keeper Monitoring System). Unter dem Link https://bkms-system.net/mandymüller bietet das System die Möglichkeit, den Sachverhalt und die Fragen nachzulesen und dann unkompliziert und anonym Hinweise zu geben. Der Absender ist nicht identifizierbar und der Inhalt durch weitere Sicherheitssoftware geschützt.

Bis zu 15.000 Euro Belohnung

Die Ermittler gehen davon aus, dass es Zeugen gibt, die Angaben zum Schicksal von Mandy Müller machen können, die aber bislang ihr Wissen nicht offenbart haben. Für sachdienliche Hinweise, die maßgeblich zur Aufklärung des Sachverhalts oder zum Auffinden der Leiche der Mandy Müller beitragen, hat die Staatsanwaltschaft Lüneburg - Zweigstelle Celle - eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden.

Die Belohnung ist ausschließlich für an der Straftat nicht beteiligte Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Sachdienliche Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen, insbesondere die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg entgegen. Von privater Seite sind weitere 15.000 Euro ausgelobt.

*blickpunkt-nienburg.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.