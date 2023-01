Lucas Cordalis aus Dschungelcamp-Quarantäne: „Das einzig Schlimme ...“

„Fünf Tage in Einsamkeit“

Dschungelcamp-Kandidat und Musiker Lucas Cordalis ist in Australien und lässt die Quarantäne über sich ergehen. Lesen Sie hier, wie seine Eindrücke sind:

Nur noch wenige Tage bis zum Start von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ (IBES) – das Dschungelcamp geht bei RTL am 13. Januar 2023 in die 16. Runde. Inzwischen wurden die Kandidaten nach Australien eingeflogen, sitzen aber noch in ihren Hotelzimmern und dürfen nicht nach draußen – zwecks Quarantäne. Es muss nämlich vermieden werden, dass sich jemand mit dem Coronavirus ansteckt.

MANNHEIM24 verrät, was Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis auf Instagram aus seiner Quarantäne berichtet.

Dschungelcamp-Kandidat Lucas Cordalis postet ein Video auf Instagram – direkt aus seinem „goldenen Käfig“. „Kleine Room-Tour gefällig?“, fragt er seine Follower und filmt aus dem kleinen Hotelzimmer mitten im Großstadt-Dschungel Australiens. (resa)

