Live-Ticker zum Finale von „The Voice of Germany“

Wer wird gewinnen?

Berlin - Ein reines Männer-Quartett bewirbt sich am Sonntag (Sat.1, 20.15 Uhr) um den Titel als Gewinner der diesjährigen Staffel von „The Voice“. Wir sind live dabei.

In der sechsten Staffel von „The Voice of Germany“ wird erstmals an einem Sonntag der Gewinner gekürt.

Diesmal hat es keine Frau in die Runde der vier letzten Kandidaten geschafft.

Prominente Unterstützung bekommen die Kandidaten von Superstars wie Alicia Keys, John Legend, Emeli Sandé, OneRepublic und James Arthur (britischer Castingshow-Gewinner).

Zudem singen alle Kandidaten solo und im Duett mit ihren Coaches.

Die Zuschauer bestimmen, welche zwei Talente in die Endrunde kommen, dort präsentieren diese jeweils eine eigene Single.

Zweimal kam der „The Voice“-Gewinner schon aus dem Stall der Coaches Michi Beck und Smudo. Beim Finale der Castingshow am 4. Advent wollen die beiden „Fanta 4“-Musiker ein drittes Mal ihre Konkurrenz ausstechen. Der Kandidat der beiden heißt Marc Amacher. Der 32-jährige Monteur aus der Schweiz hat seinen eigenen Kopf und gilt mit seiner rockigen Stimme als Publikumsliebling. Er singt „Are You Gonna Go My Way“ von Lenny Kravitz und mit seinen Coaches „Ernten was wir säen“. Atemübungen macht er mit Emeli Sandé und ihrem „Breathing Underwater“. Seine Single „Roots Boy Boogie“ ist Bo Diddley gewidmet.

Yvonne Catterfeld hat dagegen Chancen, als erster weiblicher Coach zu triumphieren, denn auch sie hat ein Riesentalent am Start. Zum massiv tätowierten Boris Alexander Stein aus Lüneburg passt die Beschreibung „Harte Schale, weicher Kern“. Mit One Republic (“Apologize“) performt er „You can‘t judge a book by its cover“, solo versucht er sich an Herbert Grönemeyers „Demo (Letzter Tag)“. Yvonne steht ihm bei „Irgendwas feat. Bengio“ zur Seite. Seine Single heißt „Losgelöst“.

Tränen der Rührung vergossen hat schon Samu Haber, als sein Kandidat sang. Robin Resch ist angehender Molekularbiologe aus Österreich, hat ein Faible für Balladen und traut sich auch nur mit Gitarre auf die „Voice“-Bühne. Der 22-Jährige wandelt mit „Photograph“ auf den Spuren von Ed Sheeran, mit Samus Band „Sunrise Avenue“ besucht er die „Hollywood Hills“, James Arthur fleht mit ihm zusammen „Say You Won‘t Let Go“. Robins Single trägt den Titel „Disneyland“.

80 Prozent der Stimmen war dem 20-jährigen Tay Schmedtmann aus NRW für seinen Einzug ins Finale sicher. Wenn das auch noch nicht den Sieg bedeutet, ein gutes Polster und ebenso gutes Zeichen für den Schützling von Andreas Bourani ist es allemal. Für seine Solo-Performance hat sich der Bürokaufman Xavier Naidoos „Sie sieht mich nicht“ ausgesucht, zusammen mit seinem Coach wird er den „Eisberg“ besingen. Seine Single heißt „Lauf, baby, lauf“.

Doch schon der Startschuss zur Finalshow der sechsten „The Voice“-Staffel hat es in sich: Da werden die vier zusammen mit US-Megastar Alicia Keys deren Hit „If I Ain‘t Got You“ zum Besten geben.

Besinnlich wird dieser 4. Advent also nicht, dafür umso musikalischer. Wo Sie das „The Voice“-Finale live im TV sehen können, erfahren Sie hier.

