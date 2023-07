48 / 54

Zum „Schlagerbooom“ in Kitzbühel begrüßte Florian Silbereisen am 1. Juli 2023 einmal mehr hochkarätige Gäste. Mit dabei: Andy Borg, Beatrice Egli, DJ Ötzi, Michelle, Ross Antony, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Daniela Katzenberger, Andreas Gabalier, Al Bano & Romina Power, Eric Philippi, die No Angels und einige mehr © Screenshot/Das Erste/ARD Mediathek/Die Feste mit Florian Silbereisen – Schlagerbooom 2023