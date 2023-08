„Fast jeden Tag übergeben“: Darum hatte „Let‘s Dance“-Star Ekaterina Leonova als Kind höllische Schmerzen

Von: Julia Schöneseiffen

Die Profitänzerin Ekaterina Leonova berichtet in einem Interview von ihrer Leidensgeschichte als Teenager.

München – Die Tänzerin Ekaterina Leonova (36) wurde als Profitänzerin in der RTL-Show „Let‘s Dance“ bekannt. Bereits im Alter von zehn Jahren entdeckte sie das Tanzen für sich. Allerdings spielte ihr Körper nicht immer so mit, wie sich das der „Let‘s Dance“-Star gewünscht hat.

„Let‘s Dance“-Star Ekaterina Leonova kämpfte mit Schmerzen in der Kindheit

„Ich war auf der untersten Grenze vom Normbereich, 20 Zentimeter ungefähr zu klein und 25 Kilo zu wenig“, erzählt die 36-Jährige gegenüber RTL. Ihr gesamter Körper sei auffallend kindlich geblieben. Busfahrer hätten sie daher bis ins Teenie-Alter kostenlos mitfahren lassen. Ihre Mutter habe sich aufgrund ihres körperlichen Zustandes zunehmend Sorgen gemacht. „Wir haben schon einen Termin gemacht fürs Krankenhaus für die Diagnostik“.

Dann die Kehrtwende: „In einem Jahr bin ich 1,70 Meter geworden.“ Doch der Wachstumsschub war mit vielen Schmerzen verbunden, erinnert sich Ekaterina Leonova. „Das war superanstrengend, mir war so schwindelig. Ich musste mich fast jeden Tag übergeben, ich konnte beim Training auch keine Drehung machen, mir war so schlecht.“

Ekaterina Leonova mit gesundheitlichen Problem im Teene-Alter

Der Körper der damals 15-jährigen Ekaterina streikte. „Meine Muskulatur hat es nicht geschafft mit meinen Knochen zu wachsen“, berichtet die „Let‘s Dance“-Schönheit. Heute ist die Tänzerin 1,73 Meter groß und damit größer als der Rest ihrer Familie.

Ob die Tänzerin auch in der nächsten Staffel von Let‘s Dance im Frühjahr 2024 dabei sein wird, ist noch nicht zu 100 Prozent gewiss. Sicher zu sehen sein, wird sie aber in der 16. Staffel von „Das Supertalent“. Dort wird Ekaterina Leonova neben Dieter Bohlen (69), Bruce Darnell (66) und Anna Ermakova (23) in der Jury sitzen. Verwendete Quellen: rtl.de