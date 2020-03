„Katastrophe!“ - RTL-Juroren Llambi und Mabuse schimpfen auf Merkel und Laschet - Lob für anderen Politiker

Das Coronavirus treibt alle um: „Let‘s Dance“-Jurymitglied Joachim Llambi regt sich über die deutschen Politiker auf - und auch Motsi Mabuse schimpft.

Deutschland trifft teilweise strikte Corona - Maßnahmen .

trifft teilweise strikte - . Auch „Let‘s Dance“-Jurymitglied Joachim Llambi treibt dies um.



treibt dies um. Für manche politische Entscheidung haben sie kein Verständnis.

München - Hätte er jetzt eine Punkte-Kelle in der Hand, würde er für Söder die seltene Zehn zücken. Für Laschet gäbe es stattdessen die eher üblichen laschen vier Punkte. Das - nicht nur auf dem Tanzparkett - kritische „Let‘s Dance“-Jurymitglied Joachim Llambi hat sich auf seinem Instagram-Account zu den Entscheidungen der Politiker in der anhaltenden Corona-Krise geäußert. Dabei gab es Lob für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und Kritik-Hagel für den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet.

Video: So sah Lambi früher aus

Coronavirus auch bei RTL Thema: „Let‘s Dance“-Juror Llambi lobt Söder - und kritisiert Laschet

„Danke Herr Söder und Herr Hans!!!“ - Joachim Llambi ist begeistert über die Entscheidungen der beiden Ministerpräsidenten, die in ihren jeweiligen Bundesländern Bayern und Saarland Schulen, Kitas und Hochschulen aufgrund des Coronavirus* ab sofort schließen ließen. Für Politiker, die sich zu dieser strikten Vorkehrung bisher nicht durchringen konnten, hat der „Let‘s Dance“-Star hingegen kein Verständnis: „Warum sind ihre Kollegen in den anderen Bundesländern nicht fähig, solche schnellen und richtigen Entscheidungen zu treffen?“ Gegen einen hegt Friedrich Merz-Anhänger-Llambi besonderen Groll: „Selbst ein Kanzlerkandidat wie Herr Laschet, der aus der Aachener Ecke – Nähe Heinsberg – kommt, hat keinen Hintern in der Hose.“ Heinsberg ist ein vom Coronavirus besonders betroffener Landkreis in Nordrhein-Westfalen.

Coronavirus-Ärger: „Let‘s Dance“-Llambi bekommt Unterstützung Motsi Mabuse

Llambi bekommt unter seinem Post emotionale Unterstützung aus den eigenen Reihen. „Let‘s Dance“-Jurykollegin Motsi Mabuse schaltet sich mit einem Kommentar ein und versteht vor allem das Verhalten von Kanzlerin Merkel nicht: „Ich finde es einfach eine Katastrophe, wie sie mit der Situation umgehen!!! Warum ist Merkel nur so gelähmt. Das macht doch alle nur nervös!!“

Die Meinungen von Llambis Follower zur Umsetzung der Corona-Maßnahmen zeigen sich hingegen eher gespalten. Neben Llambis Befürwortern zeigen sich viele in ihren Kommentaren solidarisch vor allem mit den arbeitenden Eltern. Denn für einige von diesen könnte es schwierig werden, aufgrund der plötzlichen und erzwungenen Schulschließungen eine Betreuung für ihre Kinder zu finden.

