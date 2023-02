„Let´s Dance“-Star Sally Özcan trainiert zu Song von Apache 207

Von: Daniel Hagen

Bei „Let´s Dance“ schwingt auch Sally Özcan das Tanzbein. Wie man auf ihrem Instagram-Kanal sehen kann, nutzt sie dafür auch mal die Musik von Rapper Apache 207. Lesen Sie hier mehr:

Was haben der Ludwigshafener Rapper Apache 207 und die Bruchsaler Influencerin Sally Özcan gemeinsam? Beide schwingen „ab und an das Tanzbein“. Das zeigt die Content Createrin aktuell bei der RLT-Show „Let´s Dance“. Zusammen mit dem Mannheimer Tänzer Massimo Sinato will die 34-Jährige den diesjährigen Titel gewinnen. Um das zu schaffen, wird viel trainiert. Wie ein Video auf Instagram zeigt, nutzt das Tanzpaar zum Aufwärmen einen speziellen Song von Apache 207. Ob mit dieser Motivation der Sieg gewinnt?

MANNHEIM24 verrät, welchen Song „Let´s Dance“-Star Sally Özcan zum trainieren nutzt.

Welchen Tanz Sally bei der nächsten Show von „Let´s Dance“ auf RTL performen wird, verrät die 34-Jährige noch nicht. Vielleicht schafft sie es ja, dafür einen Song von Apache 207 zu nutzen. (dh)