„Let´s Dance“-Profi Massimo Sinato läuft unten ohne durch Köln

Von: Daniel Hagen

Massimo Sinato lässt die Hüllen fallen. Der „Let´s Dance“-Profi und Tanzpartner von Sally Özcan muss unten ohne durch Köln laufen! Lesen Sie hier den Grund:

Kurz vor der ersten Live-Show von „Let´s Dance“ treffen sich gleich mehrere der Teilnehmer, um in Köln etwas abzuschalten. Auf ihren Instagram-Kanälen kann man Ausschnitte der Nacht sehen und erahnen, was die Promis und Profitänzer gerade machen. Ein Clip gibt jedoch den Fans Rätsel auf. Denn Massimo Sinato steht darin ohne Hose da und verdeckt seinen unteren Bereich mit einem Hut, den er in weiser Voraussicht mitgebracht hat. Was genau in dem Kölner Lokal passiert ist, erfährt man erst später auf einem anderen Kanal.

MANNHEIM24 verrät, warum „Let´s Dance“-Profi Massimo Sinato ohne Hose durch Köln laufen muss.

Der gebürtige Mannheimer verbringt den Abend vor der ersten „Let´s Dance“ Live-Show auf RTL mit anderen Teilnehmern in einem Lokal. Die Stimmung ist ausgelassen, während sie zusammen zu Abend essen. (dh)