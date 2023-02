„Lebensgefährlich“: Konny und Manu Reimann entdecken Mann mit Flinte auf Grundstück

Von: Lukas Einkammerer

Konny und Manu Reimann reisen in der neuesten Folge ihrer Kabel-Eins-Show durch Montana. Dabei machen sie eine schreckliche Entdeckung. Denn sie glauben, einem Mann mit einer Waffe begegnet zu sein.

Montana, USA – Auf einem endlosen Highway dem Horizont entgegenfahren, während am Himmel Adler vorbeiziehen – so dürften sich bestimmt viele den American Dream vorstellen. Und während die meisten nur ein Leben lang davon fantasieren können, stecken Konny (67) und Manu (54) Reimann mitten drin – und genießen in ihrer Wahlheimat USA ein buntes Leben, wo Abenteuer an jeder Ecke warten. Seit ihren ersten Auftritten bei „Goodbye Deutschland“ haben sich die beiden als waschechte Publikumslieblinge etabliert und tausende Fans freuen sich wöchentlich auf neue Geschichten aus ihrem Auswanderer-Alltag.

„Hier haben die alle Knarren“: Konny und Manu Reimann entdecken bewaffneten Mann

In der neuesten Folge ihrer Kabel-Eins-Show „Willkommen bei den Reimanns“ sind Konny und Manu auf einer Wohnmobil-Tour durch Montana – und erleben neben traumhaften Ausblicken leider auch die Schattenseiten ihrer Wahlheimat hautnah mit. Denn bekanntlich führen dort viele Bürger Schusswaffen – eine Tatsache, mit der die Reimanns bei ihrer bis dahin so märchenhaften Reise konfrontiert werden.

In der Mitte vom Nirgendwo, ganz ohne Internet und nur mit einer Landkarte ausgerüstet, suchen Manu und ihr Gatte nach einem geeigneten Campingplatz in Seenähe – und scheinen sich plötzlich auf einem Privatgrundstück wiederzufinden. „Guck mal, da vorne, da turnt einer am Zaun rum“, erspäht Konny Reimann vermeintlichen Besitzer, „Ich geh‘ da mal hin und frage mal. Vielleicht hat der ja eine Idee, wo hier ein Campingplatz ist.“

Voller Überzeugung schlüpft der Star-Auswanderer in seine Schuhe und Manu betont: „Entschuldige dich mal, dass wir auf seinem Grundstück sind.“ Doch genau in diesem Moment scheint Konny eine erschreckende Entdeckung zu machen: „Hat er eine Flinte dabei?“, fragt er seine Frau besorgt. Zwar gibt Manu Entwarnung – der Fremde hat nur einen Kaffeebecher in der Hand – dass es in der amerikanischen Wildnis aber schnell brenzlig werden kann, ist Konny durchaus bewusst: „Auch hier haben die alle Knarren“, erklärt er, „Im Dunkeln würde ich hier nicht herfahren oder hier parken – das ist viel zu gefährlich.“

So viel kostet Auswandern Die einen würden es sich niemals trauen, die anderen träumen schon lange von der Reise ins Unbekannte. Auch wenn Auswandern aufregend klingt – wer nicht schon nach wenigen Monaten gescheitert nach Deutschland zurückkehren möchte, braucht einen gut gefüllten Geldbeutel. Eine vierköpfige Familie sollte mindestens 90.000 Euro Startkapital mit in die Wahlheimat bringen. Je ambitionierter das Vorhaben, desto größter sollte der finanzielle Puffer sein. Wer spart, schlau plant und sich vor Abreise ausführlich über den Zielort informiert, bei dem dürfte der Neuanfang an fernen Ufern aber durchaus erfolgreich sein. (Quelle: auswandern-info.com)

Roadtrip mit Happy End: Konny und Manu Reimann dürfen nach Waffen-Schock am See campen

Wie schön die Täler, Seen und Gebirgslandschaften in den USA auch sein mögen – Als Reisender sollte man dort stets Vorsicht walten lassen. „Man sollte eigentlich hier in Amerika nicht einfach auf einem Privatgrundstück rumrennen, also in Texas zum Beispiel darf man jemanden erschießen, wenn er auf deinem Privatgrundstück rumrennt“, erklärt Manu. Für die Reimanns, die dank ihrer TV-Karriere sehr reich sind, ist die Luft aber zum Glück rein, denn Carl, dem das Seegrundstück gehört, erlaubt ihnen umsonst dort zu parken – insofern Konny ihm beim Bau eines Floßes hilft.

Für den leidenschaftlichen Handwerker, der mit „Konny Island“ sein eigenes Resort gebaut hat, dürfte das bestimmt ein Kinderspiel sein. „Und dafür dürfen wir hier umsonst stehen?“, fragt Manu ein wenig ungläubig – aber spätestens als ihr ein flauschiger Hund entgegenläuft, sind die Sorgen der zweifachen Mama verflogen. Konny hämmert und sägt mit ihrem neuen Freund, was das Zeug hält und Manu kann sich voll und ganz am, zugegeben wirklich unglaublichen, Anblick des stillen Gewässers erfreuen – so sieht Erholung aus.

Wenn sie nicht gerade durch malerische Postkarten-Landschaften cruisen, führt ihre Reise Konny und Manu Reimann in die weltbekannten Metropolen der USA. Erst zuletzt machte das sympathischste Auswanderer-Pärchen, das die deutsche Fernsehlandschaft zu bieten hat, in Chicago Halt. Dort gab Konny Reimann in einem Cowboyladen 1.600 Euro aus. Verwendete Quellen: Kabel Eins/Die Reimanns/Folge vom 29. Januar 2023, auswandern-info.com