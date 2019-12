Wann läuft „Liebe braucht keine Ferien“ 2019 im TV? Infos zu Sendetermine und Stream-Anbieter

Wann „Liebe braucht keine Ferien“ 2019 im TV? Hier finden Sie die Sendetermine und die Stream-Anbieter, die den Weihnachtsfilm zeigen.

Mindestens eine Liebesgeschichte und ein Happy End - dies sind unbestritten zwei wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen Weihnachtsfilm. Der Film „Liebe braucht keine Ferien“ kann zusätzlich auch noch mit einer sehenswerten Besetzung aus Hollywood punkten: Cameron Diaz, Kate Winslet und Jude Law spielen in diesem Weihnachtsfilm die Hauptrollen.

Läuft „Liebe braucht keine Ferien“ 2019 im TV? Fehlanzeige!

Pech für alle Fans von „Liebe braucht keine Ferien“: Der Film läuft an Weihnachten 2019 nicht im TV? Weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Im Vorjahr zeigten noch das ZDF und der Spartensender ZDFneo den Film zur Weihnachtszeit. Aber 2019? Fehlanzeige! Wieder ein Argument, um dem linearen TV den Rücken in Richtung Streaming-Anbieter zu kehren.

Amazon Prime? Netflix? Welcher Streaming-Anbieter zeigt „Liebe braucht keine Ferien“ an Weihnachten 2019?

Womit wir auch schon beim Thema wären:

Wer ein Abo bei Amazon Prime hat, kann sich glücklich schätzen. Der Streaming-Anbieter hat „Liebe braucht keine Ferien“ nämlich im Angebot.

Bei Netflix ist „Liebe braucht keine Ferien" an Weihnachten 2019 nicht im Angebot.

Auch maxdome -Kunden suchen „Liebe braucht keine Ferien" an Weihnachten 2019 vergeblich im Abo. Allerdings kann man den Film dort im Stream kaufen oder leihen.

Außerdem steht der Film bei iTunes und im Google Play Store zum Download zur Verfügung.



„Liebe braucht keine Ferien“: Darum geht es in der Liebeskomödie für die Weihnachtsfeiertage

Zu Anfang des Films stehen zwei Frauen, die sich kurz vor Weihnachten dazu entschieden haben, einen Schlussstrich unter ihre letzte Beziehung zu ziehen. Amanda Woods (gespielt von Cameron Diaz), eine erfolgreichen Filmproduzentin aus Los Angeles, wirft ihren Freund aus ihrer riesigen Hollywood-Villa, nachdem sie herausgefunden hat, dass dieser sie betrügt. Bei Iris Simpkins (gespielt von Kate Winslet) ist ihre Beziehung zu ihrem Ex-Freund und Kollegen Jasper eigentlich schon länger vorbei. Trotzdem kommt sie nicht von ihm los - und er macht ihr ständig neue Hoffnungen. Als dann jedoch auf der gemeinsamen Betriebsweihnachtsfeier Jaspers Hochzeit mit einer anderen Kollegin angekündigt wird, öffnet dies Iris die Augen.

Als sie sich kurz vor Weihnachten schluchzend in ihrer kleinen, abgelegen Hütte selbst bemitleidet, passiert etwas Unvorhergesehenes: Amanda aus L.A. fragt über das Internet an, ob Iris kleine Hütte für einen Haustausch über Weihnachten zur Verfügung stehe. Iris weiß nicht, dass Amanda eine erfolgreiche Geschäftsfrau ist, die in einer riesigen Villa lebt. Die beiden eint vor allem eines: Der Wunsch, so weit weg von zuhause, der Trennung und ihrem Alltag zu kommen. So fliegt Iris nach L.A. - und Amanda nach England, in das kleine ländliche Dorf, in dem Iris lebt.

Beide tauchen in den nächsten Tagen in eine völlig neue Welt ein, lernen fremde Leute und vor allem sich selbst ganz neu kennen. Dass sich bei beiden Protagonistinnen eine glückliche Liebesgeschichte anbahnt, ist dem Titel und dem Genre bereits zu entnehmen. So kommt es, dass Iris in L.A. den Filmmusikproduzenten Miles kennenlernt, der immer auf der unglücklichen Suche nach der großen Liebe ist - und diese letzendlich in Iris zu erkennen scheint. Bei Amanda klopft dagegen eines Abends der leicht betrunkene Bruder von Iris (gespielt von Jude Law) an die Tür der verschneiten kleinen Hütte. Über Umwege und mit einzelnen Zwischenfällen kommt es am Ende dazu, dass beide Paare zusammen Silvester in England feiern. „Liebe braucht keine Ferien“ ist eine leichte und herzerwärmende Komödie für die Weihnachtsfeiertage. Wer mit leicht schnulzigen Liebesfilmen jedoch nichts anfangen kann, ist mit der Wahl dieses Weihnachtsfilms nicht gut beraten.

„Liebe braucht keine Ferien“: Ein Weihnachtsfilm mit Star-Besetzung

Amanda Woods: Cameron Diaz

Iris Simpkins: Kate Winslet

Graham: Jude Law

Miles: Jack Black

TV-Programm an Weihnachten 2019: Welche Filme laufen wann?

Das Fernsehprogramm an Weihnachten ist wie jedes Jahr voll von Weihnachtsklassikern, die das Herz erwärmen und die Familie gemeinsam vor den TV holen sollen. In weiteren Artikeln bei Merkur.de* haben wir Ihnen aufgelistet, wann und wo Sie „Sissi“, „Der kleine Lord“, „Weihnachten bei Hoppenstedts“ und „Tatsächlich Liebe“ sehen können.

