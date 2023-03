Kreislaufkollaps bei DSDS: Kandidatin bricht nach Bohlen-Kritik zusammen

Von: Jonas Erbas

Die DSDS-Recalls sind in vollem Gange, doch eine Szene trübt die gute Stimmung: Nachdem Dieter Bohlen einmal mehr ordentlich ausgeteilt hatte, gab es für Lawa wenig später kein Halten mehr – sie sackte einfach regungslos zu Boden.

Bangkok – Für vier DSDS-Kandidaten ging der Traum, Deutschlands nächster Superstar zu werden, am Samstagabend (4. März) zu Ende. Der Druck war dementsprechend groß: Die schweißtreibenden Recalls in Bangkok brachten die Nachwuchs-Musiker an ihre Grenzen, die Kritik von Jury-Chef Dieter Bohlen (69) tat ihr Übriges.

Dieter Bohlen teilt knallhart aus – 007-Vergleich trifft angeschlagene DSDS-Kandidatin schwer

Zielsicher steuert „Deutschland sucht den Superstar“ auf die Liveshows zu (starten am 1. April), doch bevor der möglicherweise letzte Gewinner der Castingshow überhaupt gekürt werden kann, müssen Dieter Bohlen und Co. vorab noch mächtig aussieben. „Die Leute, die heute nicht abliefern, müssen nach Hause fahren“, drohte der Poptitan seinen Schützlingen, die trotz des Luxushotels und dem sonnigen Wetter nicht zum Urlaub machen nach Bangkok gekommen waren.

Auf dem Dach eines Wolkenkratzers wurde dann schließlich um die Wette gesungen. Schon vor ihrem Auftritt merkte DSDS-Kandidatin Lawa (25), dass etwas nicht stimmte: „Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe Kreislauf schon seit Stunden“, so die Gießenerin zu ihren Mitstreiterinnen Natalie (29) und Dilara (17) – doch es half nichts: Das Trio lieferte mehr schlecht als recht ab, insbesondere Lawa bekam anschließend von Dieter Bohlen den Kopf gewaschen.

„Das war 007-mäßig: null Gefühl, null Stimme, sieben schiefe Töne“, wetterte der Modern-Talking-Star gegen die 25-Jährige. Die war nach ihrem Auftritt vollkommen aufgelöst, brach backstage in Tränen aus und musste von ihren Mädels getröstet werden. „Wir stehen da in der Hitze, und dann kriegt man so ein Feedback“, zeigte sich Dilara verständnisvoll für die Lage ihrer Konkurrentin.

Nach harter Kritik von Dieter Bohlen – DSDS-Kandidatin fällt wenig später in Ohnmacht

Doch das Schlimmste war noch nicht ausgestanden: Nach Dieter Bohlens Verbal-Klatsche wurde den drei DSDS-Kandidatinnen von ihren übrigen Mitstreitern zwar ein warmer Empfang bereitet, bei Lawa schien allerdings auch die letzte Kraftreserve aufgebracht: Während die anderen applaudierten, ging die 25-Jährige plötzlich ohnmächtig zu Boden und blieb dort regungslos liegen. Vorbildlich wurde sie dann allerdings sofort vom RTL-Team und den anderen Teilnehmern umsorgt. Wenig später ging es ihr wieder sichtlich besser.

Kandidat Lorent (19) offenbarte anschließend, Lawa habe trotz der Hitze zu wenig getrunken und sei wohl deshalb kollabiert. Trotz der harten Worte von Dieter Bohlen durfte sich die 25-Jährige am Ende der Folge freuen: Knapp schaffte sie es in den nächsten Recall. Die Show verlassen mussten Zeno (22), Andrea (26), Adriano (22) und Nikolaos (23). Doch auch hinter den Kulissen sorgt die Sendung für Aufsehen: Wegen einer Sexismus-Klausel in seinem DSDS-Vertrag hätte RTL Dieter Bohlen offenbar feuern können. Verwendete Quellen: „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL/RTL+; Staffel 20, Folge 14), rtl.de