Großes „Let‘s Dance“-Geständnis: Ekaterina Leonova und Timon Krause sprechen über Zukunft

Von: Madlen Trefzer

Das „Let‘s Dance“ Viertelfinale rückt näher. Nun sprechen Ekaterina Leonova und Timon Krause über ihre Zukunft. Damit haben die Fans des RTL-Formats nicht gerechnet:

Der „Magic Moment“ bei „Let’s Dance“ hat bei den Zuschauern bleibenden Eindruck hinterlassen. Nachdem die Anwärter auf den Titel „Dancing Star“ beim Tanzformat auf RTL alles geben, werden vermehrt Lorbeeren geerntet, wie MANNHEIM24 berichtet. Der Mentalist Timon Krause (28) hat es mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (35) ins Viertelfinale geschafft. Hier kommen geht es zu den Sendezeiten von „Let’s Dance“.

Show Let's Dance Sender RTL Erscheinungsjahre 2006–2007 und seit 2010 Aktuelle Moderation Daniel Hartwich und Victoria Swarovski

„Let‘s Dance“-Star Timon Krause thematisiert mir seinem Tanz ein wichtiges Thema

Das was die beiden mit ihrem Tanz bei „Let’s Dance“ ausdrücken, empfindet tvmovie.de als „mutig“. Denn mit den Mitteln des Tanzes habe Timon ohne Worte ein Thema angesprochen, das noch immer tabuisiert wird: Depressionen.

„Depressionen bringen eine extreme Hilflosigkeit mit sich“, so Timon Krause. Er selbst habe lange Zeit damit Erfahrungen gemacht – insbesondere während der Corona-Zeit. „Es gab keinen Grund, der Grund war gefühlt alles – es war fürchterlich“, so der 28-Jährige gegenüber RTL. Im gemeinsamen Tanz mit Ekaterina Lenova repräsentiert er seinen Kampf mit Depressionen.

„Let‘s Dance“-Star schockiert Fans: Ekaterina Leonova überrascht mit Aussage über Zukunft

Timon tanzt in Weiß, seine Profi-Partnerin und die anderen Tanzenden in Schwarz. Fast erinnert das dramaturgische Szenario an Goethe’s Faust. Letzten Endes siegt bei „Let’s Dance“ allerdings das Licht und symbolisiert gleichzeitig den Sieg über die Finsternis – also die Depression. Die Jury ist begeistert. Doch wie sieht das Tanzpaar seine Zukunft in der RTL-Show?

Laut tvmovie.de habe Ekaterina gegenüber einem „Let’s Dance“-Fan verkündet, sie sehe sich und ihren Tanzpartner nicht im „Let’s Dance“-Finale. Ein Geständnis, mit dem viele sicher nicht gerechnet hatten – denn Ekaterina Leonova gewann die Tanz-Show bei RTL bereits dreimal. Doch sie verweist auf die starke Konkurrenz und das extrem hohe Leistungsniveau der 16. Staffel.

Trio-Tanz steht bei „Let‘s Dance“ an – hat das Tanzpaar Chancen?

Anna Ermakova bekam schließlich für ihren „Magic Moment“ 30 Punkte, andere „Let’s Dance“-Stars schneiden ebenfalls sehr gut ab. Bis Freitag müssen die Promis gleich zwei neue Tänze lernen, um die Jury zu überzeugen. Ein Trio-Tanz ist diesmal auch dabei.

Erfahren Sie hier, warum der „Let‘s Dance“-Traum vom Lusin-Ermakova-Dreier platzt. Die Zuschauer sind gespannt auf die Performance der Stars. Doch Timon hat einen klaren Vorteil: Er musste bereits zu seinem theatralischen „Magic Moment“ 3 Tänze erlernen und beweist damit seine schnelle Auffassungsgabe. Welche Stars am 19. März schließlich gegeneinander tanzen, bleibt abzuwarten. (mad)