Krankenkasse lehnt Bauchstraffung ab – „Hartz und herzlich“-Star ist enttäuscht

„Hartz und herzlich“ – Janine ist seit der Geburt ihrer Zwillinge nicht mehr zufrieden mit ihrem Körper. Lesen Sie hier, was die Mannheimerin wieder selbstbewusst machen soll:

Die Sozial-Doku „Hartz und herzlich“ zeigt das Leben zwischen Arbeitslosigkeit, Geldsorgen und nachbarschaftlichem Zusammenhalt in einem ehemaligen Arbeiterviertel in Mannheim. Die TV-Lieblinge teilen ihr Leben mit den Kameras und gewähren tiefe Einblicke in ihren Alltag. Auch die junge TikTokerin Janine hat als Mutter von Zwillingen eine Menge zu berichten.

MANNHEIM24 verrät, welchem Schönheits-Eingriff sich die „Hartz und herzlich“-Darstellerin Janine unterziehen will – und ob die Krankenkasse die Kosten der Beauty-OP übernimmt.

Janine, die bereits in einer älteren Folge von „Hartz und herzlich“ berichtet, dass sie mit ihrer Figur nicht mehr zufrieden sei, bemüht sich noch immer, sich ihren Traum einer Schönheitsoperation zu erfüllen. (sik)