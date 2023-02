„Wie kann man nur so dreist lügen?“ Yvonne Woelke platzt wegen Iris Klein der Kragen

Von: Sarah Wolzen, Lukas Einkammerer

Teilen

Nach der vermeintlichen Dschungelcamp-Affäre geht der Beef zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke in die nächste Runde. Nachdem sie lange auf nonverbale Kommunikation gesetzt hatte, teilt Yvonne Woelke nun heftig gegen Iris aus und nimmt Peter in Schutz.

Update vom 22. Februar 2023 um 10:00 Uhr: Während Iris Klein ihre Gefühlslage ausgiebig bei Instagram teilt, hatte Yvonne Woelke zuletzt geschwiegen und statt Worte Bilder für sich sprechen lassen. Mit heißen Dessousbildern provozierte sie ihre Erzfeindin. Doch jetzt wird es ihr zu viel – bei Instagram rechnet Yvonne Woelke mit ihrer Kontrahentin ab. In ihrer Instagramstory präsentiert sich die Schauspielerin abends im Negligé im Bett liegend – und stocksauer.

Sie habe eine „krasse Lüge“ entdeckt und sei nun total sprachlos, so die 41-Jährige. Es soll um eine inzwischen wieder gelöschte Nachricht gehen – „aber ich habe sie entdeckt“, erklärt Yvonne, jedoch ohne näher darauf einzugehen. Sie könne vor lauter Aggressionen und Wut nicht schlafen, „ich glaube, ich brauche einen Boxsack!“ Sie selbst sei nun richtig wütend, während ihr das ganze Drama zunächst egal gewesen sei, erklärt Yvonne und bezieht sich dabei auf Iris, die schon mehrfach betont hatte, dass sie gerade durch die drei Phasen Wut, Trauer und Gleichgültigkeit ginge.

Yvonne Woelke teilt bei Instagram gegen Iris Klein aus © Instagram: yvonnewoelke & iris_klein_mama_

„Ich kriege mich gar nicht mehr ein“, so Yvonne Woelke – „wie kann man so dreist lügen und den eigenen Ehemann so blöd dastehen lassen?“ Während Peter Klein die Ruhe selbst sei, könne sie aktuell „Bäume ausreißen, soviel Wut habe ich!“ Ihr Unmut scheint kein Ende zu finden, ihrer vermeintlichen Affäre Peter würde sie am liebsten „einen Ehrenpreis“ geben, weil der es so lange mit Iris ausgehalten habe. Autsch! Was genau Yvonne so zornig gemacht hat, verrät sie jedoch nicht – noch nicht. Iris hat sich zu dieser Verbalattacke bisher noch nicht geäußert. Aber auch das kann nur eine Frage der Zeit sein.

Update vom 15. Februar 2023 um 9:00 Uhr: Die von Yvonne Woelke geforderte Aussprache im privaten Rahmen wird es wohl nicht geben. Auf Instagram bekriegen sich Yvonne, in die sich Iris‘ Mann Peter verliebt hat, und die betrogene Mutter von Daniela Katzenberger immer weiter. Nachdem Iris ihre Nebenbuhlerin schon vor Wochen als „läufige Hündin“, der ihr Peter „wie ein notgeiler Dackel“ hinterherrenne, bezeichnet hatte, setzt sie nun noch einen drauf. Die „Verbotene Liebe“-Darstellerin sei eine „läufige Hündin, die hier vorbeikriecht“, teilt sie weiter aus.

Yvonne selbst hält sich mit derartigen Beleidigungen gegen Iris zurück, kann sich eine kleine Retourkutsche jedoch nicht verkneifen. In ihrer neuesten Instagramstory zeigt die 41-Jährige einen animierten kleinen weißen Hund. „Wufwuf“, kommentiert sie den Kläffer. Eine klarer Seitenhieb gegen die dauerkeifende Iris Klein.

Ein kleiner Seitenhieb gegen Iris: der Beef zwischen Yvonne Woelke und Iris Klein geht in die nächste Runde © Instagram: iris_klein_mama_ & yvonnewoelke

Update vom 7. Februar 2023 um 17:00 Uhr: Die beiden können es einfach nicht lassen. Hätte mit Yvonne Woelkes RTL-Interview das Affären-Drama um sie und Peter Klein endgültig abgeschlossen sein können, feuerte Iris Klein in ihrer Instagram trotzdem wiederholt gegen die „Unter Uns“-Schauspielerin und sparte dabei nicht an Beleidigungen. Obwohl sie der Mama von Daniela Katzenberger im TV noch eine versöhnliche Aussprache angeboten hatte, scheint nun auch Yvonne Woelke das Kriegsbeil wieder ausgegraben zu haben.

In ihrer Instagramstory teilte die gebürtige Berlinerin ein Selfie aus ihrer Dschungelcamp-Zeit und posiert darauf neben einem Mann, den sie mit weißen Linien unkenntlich gemacht hat. „Schöne Erinnerungen an Australien festhalten“, schreibt sie zu der Aufnahme.

Ob es sich bei ihrem Begleiter um Peter Klein handelt, mit dem Yvonne sich bei ihrer Heimreise kuschelnd am Flughafen zeigte, lässt sich nicht sagen. Dennoch lassen sich der Zeitpunkt des Postings und die Bildunterschrift durchaus als Provokation und Seitenhieb gegenüber Iris Klein deuten. Es bleibt abzuwarten, ob und wie Iris auf den unmissverständlichen Schnappschuss reagieren wird – der Krieg zwischen den beiden Frauen scheint aber noch lange nicht beendet zu sein.

Der „Klein-Krieg“ geht in die nächste Runde: Yvonne Woelke scheint mit einem provokanten Erinnerungs-Foto bei Instagram gegen Iris Klein auszuteilen. © Screenshot/Instagram/yvonnewoelke (Fotomontage)

„Schlechte Schauspielerin“: Iris Klein feuert nach RTL-Interview gegen Yvonne Woelke

Erstmeldung vom 5. Februar 2023: Worms – Das Dschungelcamp-Affären-Drama um Iris Klein (55), Peter Klein (63) und Yvonne Woelke (41) will einfach kein Ende nehmen. Nach einem tragischen Krankenhaus-Einsatz bei Iris und dem ersten Treffen der Kleins seitdem der Skandal losgebrochen war, wollte Yvonne Woelke in einem RTL-Interview Rede und Antwort stehen – Iris gibt sich mit den Erklärungen der Schauspielerin aber nicht zufrieden.

„Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich nichts gemacht habe. Ich werde hier unschuldig bestraft“, betont Yvonne Woelke im Interview mit RTL, „Nur, weil man sich gut versteht, hat man keine Affäre.“ Nach wochenlangem Hin und Her will sie die Dinge richtig stellen und erklärt: Peter und sie seien einfach nur Freunde – und die Fremgeh-Vorwürfe von Iris, unter denen sie beide sehr leiden, hätten sie während ihrer Zeit an der Gold Coast nur noch mehr zusammengeschweißt. Eine geheime Liebschaft? Laut Yvonne Fehlanzeige.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Obwohl Yvonne am Ende ihres Interview Iris ein offenes Gespräch anbot, um die Ereignisse der letzten Wochen Revue passieren zu lassen, zeigt sich die Mutter von Daniela Katzenberger (36) alles andere als versöhnlich. In ihrer Instagramstory macht sie sehr deutlich, dass sie Yvonne die Geschichte, dass Peter und sie nur Freunde wären, nicht abkauft.

Auch nach Yvonne Woelkes RTL-Interview ist das Affären-Drama mit Peter Klein noch immer nicht vorbei. Iris Klein tritt bei Instagram gegen sie nach, doch die „Unter Uns“-Schauspielerin wehrt sich. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama; Screenshot/Instagram/yvonnewoelke (Fotomontage)

„Schlechte Schauspielerin“, wettert die TV-Persönlichkeit und fügt ihren wütenden Worten die vermeintlichen Kuschel-Fotos von Peter und Yvonne an. „Auf zum nächsten verheirateten Mann“, tritt Iris gegen den „Unter Uns“-Star nach, „Interview danach nicht vergessen. Und nicht vergessen... schön der Ehefrau die Schuld geben.“

Verhängnisvolle Seitensprünge: Diese Hollywood-Stars haben ihre Partner betrogen In der glitzernden Promiwelt von Hollywood sind Fremdgeh-Skandale bekanntlich keine Seltenheit. Einer der bis heute explosivsten Affären-Eklats ist Brad Pitts (59) Untreue gegenüber Jennifer Aniston (53) – nachdem er bei den Dreharbeiten zu „Mr. & Mrs. Smith“ seine heutige Ex-Frau Angelina Jolie (47) kennengelernt hatte. Oscar-Preisträger Kenneth Branagh (62) betrog 1994 indessen seine damalige Ehefrau Emma Thompson (63) und auch die Liebe des „Twilight“-Paars Robert Pattinson (36) und Kristen Stewart (32) zerbrach 2012 wegen einer vermeintlichen Affäre zwischen Stewart und dem Regisseur Rupert Sanders (51). Als sie 2016 das Album „Lemonade“ veröffentlichte, löste US-Superstar Beyoncé (41) eine Welle des Entsetzens aus – denn in einigen Liedern spielte sie deutlich auf eine Affäre ihres Mannes Jay-Z (53) an. (Quelle k.at)

„Übst Psycho-Druck aus“: Yvonne Woelke wehrt sich gegen Anfeindungen von Iris Klein

Diese eiskalte Botschaft von Iris Klein lässt Yvonne Woelke natürlich nicht auf sich ruhen – und obwohl sie im TV noch einem gemeinsamen Treffen entgegenblickte, fällt ihre Reaktion alles andere als friedlich aus. „Du hast uns alle mit deiner krankhaften Eifersucht und dem Veröffentlichen von Gerüchten in diese Situation gebracht“, wettert die Schauspielerin bei Instagram, „Es ist nie etwas passiert und du übst Psycho-Druck aus.“ Zu Iris‘ Verhalten der letzten Wochen fällt sie ein klares Urteil: „Du legst das Feuer und bist dann ruhig.“

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Schwer zu sagen, wer diese Runde der Klein-Woelke-Saga für sich entscheiden konnte – auserzählt scheint die Geschichte aber jedenfalls noch lange nicht zu sein. Während sich Iris und Yvonne weiterhin ein unerbittliches Gefecht liefern, hat eine der Beteiligten langsam genug. Denn Daniela Katzenberger zieht sich aus dem Dschungelcamp-Affären-Skandal zurück. Verwendete Quellen: RTL/Exclusiv, Instagram/iris_klein_mama, Instagram/yvonnewoelke, k.at