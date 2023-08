Kino-Hit: Neuer Eberhofer-Krimi „Rehragout Rendezvous“ startet mit Rekordzahlen

Hit-Krimi

Der neue Film der beliebten Reihe ist schon jetzt ein Kassenschlager. So gut kommt die neunte Folge mit Eberhofer und Co. an.

München – Am 10. August kam „Rehragout Rendezvous“ in die deutschen Kinos und ist schon jetzt der totale Hit bei Krimi-Comedy-Fans. Der neunte Teil der Filmreihe rund um Polizist Eberhofer steigt gleich mit Rekordzahlen im Programm ein und ist bei den Zuschauerinnen und Zuschauern bisher so beliebt wie kein anderer. Auch im Vergleich zu der restlichen deutschen Filmlandschaft schneidet der Bayern-Krimi gut ab. Er schafft es gleich auf Platz 2 der deutschlandweiten Kino-Charts.

Rekordzahlen: So gut steigt „Rehragout Rendezvous“ im Kinoprogramm ein

Am Donnerstag, dem 10. August, kam der neue Krimi über den ulkigen Provinzpolizisten Franz Eberhofer, gespielt von Sebastian Bezzel (52), und den ehemaligen Polizisten und Privatermittler Rudi Birkenberger, gespielt von Simon Schwarz (52) ins Kino. Bereits am ersten Wochenende kauften laut Presseportal über 420.000 Besucherinnen und Besucher eine Kinokarte für den Film in Deutschland, mit Österreich und der Schweiz zusammen wurden im ganzen deutschsprachigen Raum etwa 500.000 Tickets verkauft. Damit hat die Filmreihe die Marke von insgesamt neun Millionen Kinobesuchern geknackt.

Das gute Startwochenende katapultierte den Film in Deutschland direkt auf Platz 2 der Kino-Charts. In Bayern, wo die Dorfkrimis spielen, landete der Streifen sogar auf Platz 1. Für die Eberhofer-Krimis ist es das beste Startwochenende überhaupt und insgesamt hat „Rehragout Rendezvous“ bis jetzt das zweiterfolgreichste Startwochenende aller deutschen Filme im Jahr 2023.

Nach „Dampfnudelblues“ von 2013, „Winterkartoffelknödel“ von 2014, „Schweinskopf al dente“ von 2016, „Grießnockerlaffäre“ von 2017, „Sauerkrautkoma“ von 2018, „Leberkäsjunkie“ von 2019, „Kaiserschmarrndrama“ von 2021 und „Guglhupfgeschwader“ von 2022 ist „Rehragout Rendezvous“ der neunte Film der Reihe.

Die Eberhofer-Krimis: Die Stories in Niederkaltenkirchen

Die Eberhofer-Krimis basieren auf der beliebten Krimi-Buchreihe von Rita Falk und spielen in der fiktiven bayrischen Kleinstadt Niederkaltenkirchen, das bei Landshut liegen soll. Es geht um den ehemaligen Kripobeamten Franz Eberhofer, der in seine Heimat strafversetzt wird, wo er nun wieder gemeinsam mit seinem Vater und seiner Großmutter lebt und als Provinzpolizist arbeitet. Unterstützt wird er oft von seinem Freund Birkenberger, der ebenfalls Polizist war und mittlerweile mehr schlecht als recht als Privatermittler arbeitet.

+ Der neue Eberhofer-Krimi „Rehragout Rendezvous“ feierte am 10. August in den Kinos Premiere – und der Start hätte kaum besser laufen können. © IMAGO/Thomas Effinger

Im neunten Film muss Eberhofer außerdem damit klarkommen, dass seine On-Off-Freundin Susi Gmeinwieser, gespielt von Lisa Maria Potthoff (45), nicht mehr nur Gemeindesekretärin, sondern jetzt auch stellvertretende Bürgermeisterin ist und ihm so das Leben schwer macht.

Im Free TV hingegen liefern sich die Privatsender täglich ein erbittertes Quotenduell. Zuletzt traten „Undercover Boss“ und „Goodbye Deutschland“ gegeneinander an, was mit einem haarscharfen Sieg endete. Verwendete Quellen: Presseportal

Rubriklistenbild: © IMAGO/Thomas Effinger